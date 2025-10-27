10 empleos que pagan un mínimo de $75,000 al año

Mientras los costos de vida continúan aumentando, encontrar un empleo bien remunerado se ha convertido en una prioridad para muchos. En Estados Unidos, existen ocupaciones que no solo ofrecen estabilidad laboral, sino también sueldos anuales de $75,000 o más, en sectores que van desde la salud y la aviación hasta la tecnología y los oficios especializados.

1. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas

-Salario medio anual: $102,420

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 6% (más rápido que el promedio)



Estos técnicos se encargan de instalar, mantener y reparar elevadores, escaleras mecánicas y pasillos móviles. Se requiere diploma de preparatoria, completar un programa de aprendizaje y, en muchos casos, contar con una licencia.

2. Enfermero(a) registrado(a)

-Salario medio anual: $86,070

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 6%

Los enfermeros registrados brindan atención médica, coordinan tratamientos y orientan a pacientes y familias. Se puede acceder al puesto con una licenciatura, un título asociado o una certificación en enfermería.

3. Operador de planta eléctrica

-Salario medio anual: $100,890

-Crecimiento proyectado hasta 2033: -8% (disminución)

Supervisan los sistemas que generan y distribuyen energía a hogares y empresas. Para estos empleos basta un diploma de preparatoria y capacitación en el trabajo. Los operadores nucleares deben contar con licencia especial.

4. Atleta profesional

-Salario medio anual: $70,280

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 11% (mucho más rápido que el promedio)

Compiten en ligas deportivas organizadas. No se requiere educación formal, pero sí talento y entrenamiento en el deporte elegido.

5. Detective o investigador criminal

-Salario medio anual: $74,910

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 4%

Se encargan de investigar delitos y recopilar pruebas. Es necesario completar la academia de formación y obtener experiencia práctica en el campo policial.

6. Desarrollador web

-Salario medio anual: $84,960

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 8%

Construyen y mantienen sitios web. Algunos empleadores requieren título universitario, pero muchos desarrolladores son autodidactas o trabajan de forma independiente.

7. Piloto comercial

-Salario medio anual: $113,080

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 5%

Operan aviones, helicópteros y otras aeronaves no comerciales. Es necesario contar con un título universitario y experiencia de vuelo militar o comercial.

8. Higienista dental

-Salario medio anual: $87,530

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 9%

Evalúan la salud bucal de los pacientes y brindan tratamientos preventivos. Se requiere un título asociado en higiene dental y una licencia estatal para ejercer.

9. Controlador aéreo

-Salario medio anual: $137,380

-Crecimiento proyectado hasta 2033: 3%

Coordina el tráfico de aeronaves en aeropuertos y espacios aéreos. Se puede acceder al cargo con un título técnico o universitario y capacitación intensiva.

10. Agricultor o ganadero

-Salario medio anual: $83,770

-Crecimiento proyectado hasta 2033: -2% (ligera baja)

Dirigen operaciones agrícolas y ganaderas, supervisando cultivos, ganado y producción de lácteos. Se recomienda educación media superior y experiencia en gestión agropecuaria.



