Amara La Negra lanza mensaje contra Ojani Noa por hablar de JLo 

En el programa Desiguales se generó un intenso debate por el mensaje que Ojani Noa publicó en contra de su exesposa JLo, por afirmar que nunca la habían amado. Amara La Negra fue una de las que tuvo unas declaraciones más fuertes en contra del actor cubano:

“Cada vez que ella tira un paso, sale él y dice ‘no, porque yo cuando estuve con ella’”, comentó en el show de Univision.

Con esto, afirmó que el artista aprovechó la oportunidad para intentar buscar foco. “Él es un busca sonido, ¿por qué no salió más nadie a hablar? Él quiere es que hablen de él. Ay, Dios mío, esto me estresa”.

La doctora Nancy Álvarez, por su parte, consideró que ninguno de los dos, ni JLo, ni Ojani, tienen razón al exponer este tipo de situaciones.

¿Qué dijo Ojani Noa de JLo?

Luego de que la cantante asegurara en el programa de radio Kiss of the Spider Woman que nunca se ha sentido amada, su ex publicó un extenso mensaje en el que aseguró que la culpable ha sido ella.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu tarjeta de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú fuiste la que no pudo ‘mantenerlo en sus pantalones’. Te han ‘amado’ pocas veces. Te has casado 4 veces. Y has tenido innumerables relaciones en el medio. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo”, escribió la semana pasada en su cuenta en Instagram.

Además de esto, afirmó: “Decidiste mentir, engañarme y, aun así, me quedé. Incluso intenté mantener el matrimonio en pie y vivo. Incluso me rogaste que me quedara porque en ese momento no querías mala prensa, preocupándote más por ti”.

Todo esto ha causado un intenso debate en redes, algunos para defender a JLo de las declaraciones de Ojani, pero también hay quienes han respaldado al actor, pues consideran que no debió tolerar esos tratos.

