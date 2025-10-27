Arrestan por segunda vez en 2025 a la leyenda de la NFL Adrian Peterson

La leyenda de la NFL Adrian Peterson fue arrestado por segunda ocasión en lo que va de 2025. En esta ocasión, el exjugador fue detenido en Texas por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y con posesión ilegal de arma de fuego.

Según la cadena TMZ Sports, citando registros judiciales en línea, Peterson fue detenido en Sugar Land, Texas, alrededor de las 10 de la mañana del pasado domingo. Fue fichado por un cargo de conducir en estado de ebriedad (DWI) y otro por portar ilegalmente un arma.

Peterson pasó la noche en la cárcel del condado Fort Bend y se espera que se presente ante un juez este lunes 27 de octubre. Podrá solicitar libertad bajo fianza tras esa audiencia.

Esta foto sin fecha, publicada por la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend, muestra al exjugador de la NFL Adrian Peterson. (Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend vía AP)

De momento no se conocen más detalles sobre el altercado. Se trata del segundo arresto a Peterson por DWI en 2025. El primero ocurrió el pasado mes de abril en Minnesota, después de la fiesta del Draft de los Vikings.

En esa ocasión, un oficial afirmó haberlo visto conducir a 83 millas por hora en una zona de 55, pasadas las 3 de la madrugada. Las autoridades de Minnesota informaron que su nivel de alcohol en sangre fue de 0.14%, casi el doble del límite legal en ese estado, que es de 0.08%.

Problemas legales de Adrian Peterson

Adrian Peterson ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de su carrera y tras su retiro. En 2014 fue acusado de agresión imprudente contra su hijo de 4 años, a quien quiso corregir golpeándolo con una vara.

El caso generó una fuerte polémica y lo llevó a perder gran parte de la temporada 2014 con los Vikings. Se declaró culpable de un cargo menor y recibió libertad condicional, además de pagar una multa y asistir a terapia parental.

En 2022 fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras un altercado con su esposa en un avión. Aunque no se presentaron cargos, Peterson aceptó recibir terapia contra la violencia doméstica y el abuso de alcohol.

Legado de Adrián Peterson en la NFL

Adrian Peterson es considerado uno de los corredores más dominantes en la historia de la NFL. Nacido el 21 de marzo de 1985 en Palestine, Texas, comenzó su carrera universitaria Oklahoma.

Esto lo llevó a ser seleccionado en la primera ronda del Draft de 2007 por Minnesota Vikings, equipo con el que alcanzaría la cúspide de su trayectoria profesional.

Durante sus 15 temporadas en la NFL, Peterson jugó para siete equipos distintos, aunque su legado está profundamente ligado a los Vikings. Con ellos, fue nombrado Novato Ofensivo del Año en 2007 y logró su temporada más legendaria en 2012, cuando corrió para 2,097 yardas, quedando a solo ocho del récord histórico de Eric Dickerson.

Ese mismo año fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, a pesar de haber regresado de una grave lesión de ligamento cruzado anterior apenas meses antes.

Peterson acumuló más de 14,900 yardas por tierra y 120 touchdowns terrestres, cifras que lo colocan entre los mejores corredores de todos los tiempos. Fue seleccionado siete veces al Pro Bowl, cuatro veces al equipo All-Pro, y fue incluido en el equipo All-Decade de la NFL para los años 2010.

Tras su paso por Minnesota, jugó brevemente para los Saints, Cardinals, Redskins (ahora Commanders), Lions, Titans y Seahawks. Aunque su rendimiento fue más discreto en sus últimos años.



