Mark Sánchez reaparece tras apuñalamiento en Indianápolis y rinde homenaje a Nick Mangold tras su muerte

En medio de la recuperación, tras ser apuñalado en Indianápolis y con un proceso legal en curso, Mark Sánchez reapareció en redes sociales. El exmariscal de campo posteó una publicación en X para rendir homenaje a su excompañero Nick Mangold.

Sánchez compartió un emotivo mensaje de luto el pasado domingo, horas después de que se conociera que el exjugador de New York Jets, Nick Mangold, había muerto a los 41 años por problemas renales.

Sánchez aseguró que con la partida física de Mangold, el mundo había perdido a un gran jugador de fútbol americano y a un hombre aún mejor. “Hoy perdimos a un buen hombre”, inició.

Posteriormente, el ahora comentarista de la cadena FOX Sports, considera que Mangold será inducido tarde o temprano al Salón de la Fama de la NFL.

“Sé que Nick Mangold entrará al Salón de la Fama, pero su historia va más allá de sus logros en el fútbol americano. Era más que un compañero. Era mi hermano mayor, quien me introdujo a la NFL”, expresó.

“Me enseñó cómo funcionaba todo. Era mi amigo y confidente. Fue un ejemplo a seguir y un gran padre para sus hijos y esposo para su esposa. Nos duele el corazón. Te extrañaremos. Descansa en paz, amigo. Te quiero, grandullón. #74”, concluyó.

We lost a good man today. I know @nickmangold will be a hall-of-famer, but there’s more to his story than his accomplishments on the gridiron. He was more than a teammate. He was my big brother who introduced me to the NFL. He showed me the ropes. He was my friend and confidant.… pic.twitter.com/45FlFnTTzG — Mark Sanchez (@Mark_Sanchez) October 26, 2025

La muerte de Mangold generó hasta ahora la declaración más larga que ha dado Sánchez desde que fuese arrestado y posteriormente hospitalizado tras verse envuelto en un incidente de agresión grave nivel 5 en el que resultó apuñalado.

Sánchez y Mangold jugaron juntos en los Jets por cuatro temporadas, desde su año de novato en 2009 hasta 2012. 10 días antes de su muerte, Nick había hecho público en su cuenta de Instagram que padecía problemas renales.

Mangold había sufrido problemas renales durante dos décadas. La semana pasada acudió a sus redes sociales en un intento desesperado por salvar su vida y encontrar un riñón.

Nick Mangold fue uno de los linieros ofensivos más consistentes y respetados de su generación en la NFL. Nació el 13 de enero de 1984 en Centerville, Ohio, Mangold se formó como jugador en la Universidad Estatal de Ohio, donde jugó entre 2002 y 2005.

En 2006 llegó a la NFL al ser seleccionado en primera ronda del Draft por New York Jets en la posición 29. Fue titular en los 16 partidos de su temporada de novato y siempre comenzó de titular en los 164 partidos que jugó durante sus 11 temporadas.

Mangold fue hombre de un solo equipo y estuvo con los Jets hasta 2016. En ese periplo acumuló una impresionante lista de reconocimientos: fue seleccionado al Pro Bowl en siete ocasiones (2008–2011, 2013–2015), nombrado All-Pro del primer equipo en 2009 y 2010, y del segundo equipo en 2011.

También fue incluido en el equipo All-Rookiepor la PFWA en 2006. Su liderazgo llevó a la franquicia a dos apariciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC en 2009 y 2010.

Tras su retiro en 2016, Mangold ha seguido vinculado a los New York Jets, participando en eventos del equipo y siendo homenajeado con su inclusión en el Ring of Honor en 2021.



