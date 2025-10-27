Cam Skattebo sufre escalofriante lesión de tobillo en pleno juego con New York Giants [VIDEO]

Una nueva escalofriante lesión sacudió a la NFL el pasado domingo. La estrella emergente de New York Giants, Cam Skattebo fue retirado del campo en el vehículo médico por un fuerte golpe que terminó doblando su tobillo por completo.

Durante el segundo cuarto del partido entre los New York Giants y los Philadelphia Eagles, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Skattebo corrió, recibió el balón y fue derribado por un defensor de los Eagles.

En las imágenes se puede apreciar el momento de la espantosa lesión cuando el defensor de los Eagles cae con todo su peso sobre Skattebo, atrapando sus piernas debajo de él al impactar contra el césped de forma aparatosa.

Nada más darse el choque, los jugadores de New York Giants llamaron al cuerpo médico. En el video se observa el tobillo de Skattebo totalmente torcido en lo que parece una aparente fractura.

This is awful– Giants standout rookie RB Cam Skattebo just suffered an ankle injury, and it's bad… pic.twitter.com/sXbr0HwCPx — Arye Pulli (@AryePulliNFL) October 26, 2025

El encuentro estuvo detenido por varios minutos y jugadores de Giants y Eagles se reunieron en el centro del campo para mostrar apoyo al novato lesionado, quien fue retirado en el carrito médico.

Aunque la New York Giants no ha ofrecido públicamente un parte médico sobre Skattebo, se pudo conocer que sufrió una dislocación de tobillo y necesitará una cirugía. Al parecer, el procedimiento médico se realizaría ese mismo día en Filadelfia.

El corredor de los New York Giants, Cam Skattebo (44), abandona el campo tras lesionarse durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Philadelphia Eagles el domingo 26 de octubre de 2025 en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)

Cam Skattebo es un corredor de 23 años que está causando sensación en la NFL. El novato se ha convertido en una estrella en revelación luego de ser elegido la cuarta ronda del Draft de este año.

Skattebo proviene de la Universidad Estatal de Arizona. Durante la temporada 2025, hasta el momento de su lesión, Cam Skattebo registró 98 acarreos para un total de 398 yardas terrestres, con un promedio de 4.1 yardas por intento y cinco touchdowns por tierra.

Además, aportó 11 recepciones para 91 yardas y sumó un touchdown por vía aérea, consolidándose como una pieza versátil en el esquema ofensivo.



