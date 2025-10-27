Broma con IA termina en arresto: simuló que había un intruso en casa y provocó un operativo policial

Una mujer llegó demasiado lejos con su insólita broma: le envió a su esposo una imagen creada con inteligencia artificial (IA) simulando que había un intruso dentro de la casa. Lo que jamás se imaginó es que el hombre llamaría al 911, desatando un operativo policial que fue en vano.

Tras el “inofensivo” experimento, que provocó indignación entras la autoridades que se movilizaron hasta su casa, la mujer y residente de Maryland terminó arrestada.

De una broma a la cárcel: todo lo que pasó

El episodio ocurrió el 8 de octubre en North Bethesda, Maryland. Moesha Gardener, la protagonista del caso, decidió participar en un reto viral de TikTok que consistía en utilizar una aplicación de IA para insertar la figura de un desconocido en una fotografía del propio hogar, dando la ilusión de que había un intruso.

Gardener envió la imagen a su esposo acompañada del mensaje de que un hombre extraño estaba sentado en su sillón. Al verla, él entró en pánico y de inmediato alertó al 911 antes de conducir a toda velocidad hacia su vivienda, convencido de que su esposa estaba en peligro.

Según relató Washington Post, minutos después ocho patrullas policiales llegaron al domicilio con sirenas y luces encendidas. Los agentes irrumpieron en la vivienda sin encontrar señales de intrusión.

En su lugar, hallaron a la mujer con el teléfono aún montado en un trípode, desde donde había organizado la broma.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales le explicaron la gravedad de lo ocurrido y el gasto de recursos públicos que había provocado. De hecho, su esposo presentó una denuncia formal.

La mujer fue arrestada y acusada de “denuncia falsa de crimen” y “declaraciones falsas a la policía”. Fue liberada bajo fianza, pero deberá presentarse ante la justicia el 24 de noviembre.