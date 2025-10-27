Carin León y Bon Jovi lanzan versión bilingüe de “We Made It Look Easy”

La banda estadounidense Bon Jovi sorprendió a sus seguidores al presentar este fin de semana el dueto que hizo con el cantante mexicano Carin León, una versión en inglés y español del tema “We Made It Look Easy”. La canción forma parte de Forever (Legendary Edition), una reedición especial del álbum Forever, lanzado originalmente en junio de 2024.

El proyecto incluye nuevas versiones de los temas del decimosexto disco de estudio de la agrupación, reinterpretados junto a diversos artistas invitados. Entre ellos destacan Bruce Springsteen, Robbie Williams, Jelly Roll, Avril Lavigne y, representando al público latino, Carin León, quien es el único artista hispano en formar parte de esta producción.

“Estoy muy orgulloso, casi no me la creo. Bon Jovi es más que un ícono y referente de la cultura. Nunca me imaginé siquiera poder hacer un acercamiento, pero la música, el arte siempre han sido muy buenos con nosotros”, declaró León en entrevista con Reforma.

“Agradecido con esta gran colaboración. Encantado de que voces y referentes como el señor Bon Jovi estén volteando a ver a México y sus sonidos”, agregó el intérprete originario de Hermosillo, Sonora.

El dueto, dirigido por John Andosca y producido por Regan Brunsvold, ha sido bien recibido por los seguidores de ambos artistas.

“Este trabajo de Carin junto a Bon Jovi solo me demuestra que los sueños sí se hacen realidad. ¡Enhorabuena por Carin, que es un excelente cantante, y de Jon nada más que decir, mi ídolo de toda la vida!”, comentó un usuario en YouTube.

Aquí te dejamos el tema para que lo disfrutes

Por otra parte, cabe mencionar que los próximos 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, Carin León se presentará en The Sphere de Las Vegas, convirtiéndose en el primer mexicano en actuar en ese recinto.

