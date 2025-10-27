Dani Carvajal se volvió a lesionar y será baja por al menos dos meses en el Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, deberá someterse a una artroscopia en la rodilla derecha tras detectársele la presencia de un cuerpo libre articular, informó el club blanco este lunes.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia”, comunicó oficialmente la institución.

El lateral español disputó 19 minutos en el Clásico ante el FC Barcelona, que terminó con victoria 2-1 del conjunto merengue, pero finalizó el encuentro con molestias en la pierna derecha. Se trató de su regreso a las canchas después de perderse cuatro partidos por una rotura muscular en el sóleo.

La operación se realizará en la misma articulación donde el pasado 5 de octubre de 2024 sufrió una triple lesión: rotura del ligamento cruzado, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo, una combinación que lo mantuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego.

A diferencia de aquella grave lesión, la artroscopia actual es una intervención menos invasiva, ya que consiste en introducir una pequeña cámara para reparar el tejido dañado sin abrir completamente la articulación.

Fuentes del club informaron a EFE que el tiempo estimado de baja será de entre seis y diez semanas, por lo que Carvajal podría volver a la acción a finales de 2025.

La ausencia del capitán deja al entrenador Xabi Alonso con Trent Alexander-Arnold como único lateral derecho natural disponible, mientras que Fede Valverde podría seguir desempeñándose ocasionalmente en esa posición.

El Real Madrid sigue como líder de LaLiga EA Sports, con 27 puntos, cinco más que el Barcelona (22) y siete sobre el Villarreal (20).

