Crisis arbitral en Turquía: Al menos 371 jueces tienen cuentas de apuestas, según la federación

El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, realizó este lunes una grave denuncia al revelar que 371 de los 571 árbitros activos en las ligas profesionales del país poseen cuentas en plataformas de apuestas, y que 152 de ellos estarían apostando de forma activa.

De confirmarse, estos hechos representarían una violación directa al Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, que establece sanciones que van desde tres meses hasta un año de suspensión o prohibición para ejercer como árbitros.

Durante una rueda de prensa en Estambul, Haciosmanoglu aseguró que la federación no tolerará estas conductas y que ya se están tomando medidas:

“Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos”, declaró el dirigente.

Las polémicas en torno al arbitraje no son nuevas en el fútbol turco. Con frecuencia, los clubes presentan quejas sobre decisiones arbitrales y se reavivan los debates sobre la necesidad de designar árbitros extranjeros para los encuentros más importantes del campeonato.

De hecho, en febrero pasado, el esloveno Slavko Vincic dirigió el derbi entre Galatasaray y Fenerbahce, convirtiéndose en el primer árbitro extranjero en 55 años en encargarse de un partido de tal magnitud en Turquía.

Sigue leyendo:

–FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: precios, fechas y cómo inscribirse

–Messi justificó su decisión de renovar su contrato con el Inter Miami: “Me siento feliz viviendo aquí”

–Gerard Piqué y la admiración inquieta por Lamine Yamal: “No sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de él”