FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: precios, fechas y cómo inscribirse

La FIFA abrirá este lunes 27 de octubre el período de inscripción para el Sorteo Anticipado de Entradas del Mundial 2026, ofreciendo a los fanáticos una segunda oportunidad para conseguir boletos individuales a través de su portal oficial de venta.

El proceso estará disponible desde las 11:00 a.m. del lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre a las 11:00 a.m., y cubrirá los 104 partidos que se disputarán en las 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Según detalló el organismo rector del fútbol mundial, los solicitantes serán seleccionados de manera aleatoria, y quienes resulten elegidos recibirán un intervalo de tiempo específico para completar su compra.

Esta fase representa la tercera ronda de venta organizada por la FIFA y la segunda que incluye entradas para partidos individuales. En agosto se ofrecieron los paquetes de hospitalidad, mientras que en septiembre se realizó una preventiva exclusiva para titulares de tarjetas Visa, que recibió más de un millón de solicitudes.

El siguiente paso en el calendario de ventas se llevará a cabo después del sorteo del Mundial, previsto para el 5 de diciembre en Washington D.C., cuando se abrirá una última preventa general. Posteriormente, las entradas restantes saldrán al público en lo que se espera sea el impulso final de la taquilla.

Cómo registrarte para comprar entradas para los partidos del Mundial 2026

Los aficionados interesados en adquirir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán registrarse y crear un “FIFA ID” en el portal oficial. Este registro es obligatorio para poder participar en el Sorteo Anticipado de Entradas y acceder posteriormente a la compra de boletos.

Según las normas establecidas por la FIFA, los solicitantes deben ser mayores de 18 años. Aquellos que resulten seleccionados en el sorteo recibirán una notificación con un horario específico para realizar la compra de sus entradas, las cuales estarán sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones del organismo.

Durante la primera fase de ventas, los precios oscilaron entre $60 para los boletos más económicos y hasta $6,730 para los asientos más exclusivos de la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

