Erling Haaland estremece YouTube tras lanzar un nuevo canal

El delantero y estrella noruega del Manchester City de la Premier League, Erling Haaland, sorprendió a sus seguidores al debutar como creador de contenido en la plataforma de YouTube al presentar su primer video, titulado “Un día en la vida de un jugador de fútbol profesional”; este hecho ha causado sensación y rápidamente acumuló más de 240 mil suscriptores y más de 1.3 millones de reproducciones en apenas unos días.

Lejos de mostrar una vida llena de lujos, Haaland ofrece una mirada íntima y sencilla a su rutina diaria para demostrar toda la cotidianidad de un deportista de alto rendimiento. El clip comienza con él preparando su propio desayuno y esto fue lo que terminó causando más furor entre sus seguidores.

“Vivo solo desde los 16 años, así que tengo que cocinar”, comenta el delantero mientras se mueve con naturalidad por su cocina. Lo interesante es que los ingredientes que usa no provienen de un supermercado común, sino de una granja local llamada Greenoaks Farm, donde compra personalmente los productos frescos que consume.

Su alimentación es solo una parte de lo que comparte. Haaland también enseña su disciplina fuera del campo como los ejercicios de activación antes del entrenamiento con el City, terapias musculares y sesiones de recuperación que realiza junto al fisioterapeuta del club, Mario Pafundi.

En casa, su entorno refleja la misma filosofía que su estilo de vida al mostrar un hogar elegante, minimalista y funcional, donde cada espacio parece pensado para el descanso y la concentración. En esa rutina diaria también tiene un papel importante su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

Uno de los momentos más curiosos del video ocurre cuando muestra un tratamiento de luz roja, el cual utiliza para mejorar la absorción de vitamina D; seguido de masajes y terapias de tejidos blandos. Luego de completar su jornada con el equipo británico, regresa a su hogar y vuelve a la cocina para preparar la cena: dos jugosos filetes tomahawk que marinó para la noche.

El cierre del día es tan meticuloso como el inicio debido a que Erling Haaland combina minutos en el sauna con un baño de hielo, ambos instalados en el patio de su casa con el objetivo de poder mantener su cuerpo en óptimas condiciones tras los intensos entrenamientos. Finalmente, junto a Isabel, cocina los tomahawk y disfruta de la cena.

“Ha sido un día precioso haciendo un montón de buenas cosas para mi cuerpo y es grandioso mostrarles a todos ustedes mi rutina diaria y lo que yo hago normalmente en mi vida”, expresó el delantero justo antes de finalizar el video.

