El premio mayor del Mega Millions sube a $714 millones: cuándo es el próximo sorteo y qué debes saber

El premio mayor del Mega Millions volvió a aumentar y alcanzó los $714 millones de dólares, equivalentes a $334.1 millones en efectivo, después de que ningún boleto resultara ganador en el sorteo del viernes por la noche.

Con esta cifra, el sorteo se posiciona como el noveno premio más grande en la historia del juego, despertando nuevamente el entusiasmo de millones de jugadores en todo Estados Unidos.

El próximo sorteo será el martes 28 de octubre a las 23 horas (ET), y los organizadores esperan una participación masiva debido al tamaño del bote acumulado. Con la creciente expectación, las filas en tiendas de conveniencia y supermercados que venden boletos ya comienzan a multiplicarse, especialmente en estados como California, Texas, Nueva York y Florida.

Un premio que hace historia

Mega Millions, uno de los 2 grandes juegos de lotería en EE.UU. junto con Powerball, ha entregado algunos de los premios más altos del mundo. El récord absoluto se registró en agosto de 2023, cuando un solo boleto vendido en Florida ganó $1,602 millones, el premio más alto en la historia del sorteo.

Desde su creación en 1996, bajo el nombre “The Big Game”, el formato ha evolucionado para aumentar los montos de los premios mayores y extender su alcance nacional. Actualmente, 45 estados, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes, participan en cada sorteo, que se realiza 2 veces por semana: martes y viernes.

El mecanismo de acumulación del premio mayor funciona de manera simple: cuando no hay ganadores, el bote se incrementa para el siguiente sorteo. Esto genera los llamados “botes millonarios acumulados”, que suelen atraer la atención de medios y jugadores en todo el país.

Probabilidades y realidad: ¿qué tan difícil es ganar el Mega Millions?

Aunque la idea de convertirse en multimillonario de la noche a la mañana resulta irresistible, las probabilidades reales de ganar el premio mayor del Mega Millions son de aproximadamente una entre 302.6 millones.

Por comparación, las posibilidades de ser alcanzado por un rayo en algún momento de la vida son de alrededor de una entre 15,000, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Para ganar el bote completo, un jugador debe acertar los 5 números principales más el número Mega Ball. Sin embargo, hay otros 8 niveles de premios menores, que van desde los $2 hasta el millón de dólares, dependiendo de cuántos números coincidan.

Los expertos en loterías recomiendan verificar siempre los boletos después de cada sorteo, ya que muchos premios secundarios, incluso de miles o millones de dólares, quedan sin reclamar cada año.

¿Por qué hay 2 montos diferentes?

Uno de los puntos que más confunde a los jugadores es la diferencia entre el premio total anunciado y el valor en efectivo. El monto de $714 millones corresponde a la suma total estimada si el ganador elige pagos anuales durante 30 años.

En cambio, la opción en efectivo, actualmente de $334.1 millones, representa el valor actual del fondo antes de impuestos. La mayoría de los ganadores optan por recibir la suma en un solo pago, aunque esto implique un monto menor inmediato.

Cabe recordar que los premios de lotería están sujetos a impuestos federales y estatales, lo que puede reducir significativamente la cantidad final que el ganador recibe. En estados como Nueva York o California, la retención fiscal puede superar el 40%.

Consejos para quienes planean jugar

Los especialistas en juegos de azar recomiendan jugar con responsabilidad, estableciendo un presupuesto y evitando gastar dinero destinado a gastos básicos o de emergencia. “El Mega Millions debe verse como entretenimiento, no como una estrategia financiera”, señalan asociaciones de jugadores responsables.

También es aconsejable guardar los boletos en un lugar seguro y firmarlos inmediatamente después de comprarlos, ya que la firma valida la propiedad del boleto. En caso de resultar ganador, se recomienda consultar a un asesor financiero o abogado especializado antes de reclamar el premio, especialmente en los casos de grandes sumas.

Cómo y dónde ver el sorteo

El sorteo del Mega Millions se transmite en vivo cada martes y viernes a las 23 horas (ET). Los resultados se pueden consultar en el sitio oficial megamillions.com, en los canales de televisión locales y en la mayoría de las aplicaciones de loterías estatales.

Los boletos tienen un costo de $2 por jugada, aunque algunos jugadores optan por pagar $1 adicional por la función Megaplier, que permite multiplicar los premios secundarios hasta por cinco veces.

A medida que se acerca la fecha del sorteo del martes 28 de octubre, el entusiasmo crece en todo el país. Las redes sociales se llenan de historias de esperanza, supersticiones y estrategias de selección de números, mientras las tiendas reportan un incremento notable en la venta de boletos.

Aunque la probabilidad de ganar sea mínima, el sueño de despertar millonario sigue siendo un poderoso motor de ilusión colectiva en Estados Unidos. Y este martes, alguien podría finalmente convertir ese sueño en realidad.

