Mega Millions: el premio mayor sube a $680 millones y se convierte en el segundo más grande del año

El premio mayor de Mega Millions ha vuelto a subir y ya alcanza los $680 millones de dólares, luego de que ningún boleto coincidiera con los 6 números ganadores del sorteo del martes por la noche. Se trata del segundo premio de lotería más grande del año, lo que ha disparado una nueva ola de expectativa entre millones de jugadores en Estados Unidos.

Los números sorteados fueron 2, 18, 27, 34, 59 y el Mega Ball 18. Aunque hubo varios boletos que acertaron 5 números, ninguno logró la combinación completa que otorga el codiciado premio mayor.

El próximo sorteo de Mega Millions se realizará el viernes por la noche, y quienes decidan probar suerte deberán desafiar las astronómicas probabilidades de ganar: 1 entre 290,4 millones. Aun así, la ilusión de convertirse en millonario de la noche a la mañana sigue viva en todo el país.

Un premio millonario del Mega Millions que se reduce por los impuestos

Si alguien logra acertar los 6 números en el próximo sorteo, tendrá 2 opciones:

a) Recibir los $680 millones en pagos anuales durante 30 años.

b) Elegir un pago único en efectivo de $318,2 millones, la alternativa más común entre los ganadores.

Sin embargo, cualquiera de las opciones está sujeta a impuestos federales, y en algunos casos, estatales.

En el caso del pago único, el gobierno federal retiene automáticamente el 24%, reduciendo las ganancias iniciales a $241,8 millones. Luego, dependiendo del nivel de ingresos del ganador, podría aplicarse una tasa marginal de hasta el 37%, dejando una ganancia neta cercana a los $200,5 millones.

Dependiendo de dónde sea el ganador será la suma final que se llevarán del premio acumulado del Mega Millions. (Foto: Charles Krupa/AP)

Por su parte, quienes elijan la opción de pagos anuales, recibirán 30 cuotas de aproximadamente $22,66 millones cada una. Después de impuestos, esa cantidad se reduciría a unos $14,3 millones anuales, según estimaciones fiscales actuales.

A esto se suman los impuestos estatales, que varían significativamente entre jurisdicciones. Por ejemplo, Nueva York grava las ganancias de lotería con un 10,9%, mientras que estados como Florida, Texas y California no aplican impuestos locales sobre premios de lotería. Esta diferencia puede representar millones de dólares adicionales o perdidos, dependiendo del lugar de residencia del afortunado ganador.

Probabilidades de ganar el premio mayor del Mega Millions: una en casi 300 millones

El sueño de ganar el premio mayor de Mega Millions es tan seductor como improbable. Las probabilidades actuales son de 1 entre 290,4 millones, una ligera mejora respecto a las anteriores 1 entre 302,5 millones, tras una reciente modificación en el sistema de juego.

Este ajuste también aumentó las probabilidades de ganar premios menores, que van desde $2 hasta $1 millón, dependiendo del número de aciertos. Aunque las posibilidades de llevarse el premio mayor siguen siendo mínimas, la emoción del sorteo mantiene a millones de jugadores pendientes cada semana.

En promedio, uno de cada 24 boletos vendidos gana algún tipo de premio, lo que contribuye a que la lotería siga siendo una de las formas de entretenimiento más populares en el país.

Un año récord para las loterías en EE.UU.

El aumento del premio de Mega Millions se produce en un contexto de récords históricos en las loterías estadounidenses. A comienzos de 2025, un jugador de Powerball en California ganó $842 millones, el mayor premio de lo que va del año.

Si alguien acierta los números este viernes, el premio de Mega Millions se convertirá en el segundo más alto de 2025 y uno de los 10 mayores en la historia del sorteo, que comenzó en 2002.

Desde su creación, Mega Millions ha entregado más de 220 premios mayores, y el récord absoluto se mantiene en los $1.602 millones ganados en agosto de 2023 por un boleto vendido en Florida.

Según la Asociación de Loterías de EE.UU., el crecimiento de los premios se debe al aumento en las ventas de boletos, impulsado por el entusiasmo en redes sociales y las plataformas digitales que facilitan la compra desde cualquier dispositivo móvil.

Además, muchos estados reportan que los ingresos de loterías ayudan a financiar programas educativos, infraestructura y servicios comunitarios, lo que convierte al juego en una fuente clave de fondos públicos.

Sigue leyendo:

* El premio mayor de Mega Millions sube a $600 millones y podría entrar al top 10 histórico de la lotería

* Hombre de Virginia fue el ganador del premio de $348 millones del Mega Millions y sorprende con su primera compra

* Estos son los números de la lotería que más se repiten