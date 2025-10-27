Hormel retira del mercado  4,8 millones de libras de pollo listo para comer

La empresa Hormel Foods Corporation inició el retiro de cuatro lotes de productos de pechuga y muslo de pollo congelados listos para comer que suman 4,874,815 libras, debido a una posible contaminación con materiales extraños, específicamente piezas de metal, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).

El problema se descubrió cuando la empresa Hormel Foods recibió múltiples quejas de clientes de servicios de alimentación. Las investigaciones determinaron que el metal provino de la cinta transportadora utilizada en la producción.

¿Dónde fue distribuido el producto?

El FSIS publicó las etiquetas en su sitio web. Crédito: Shutterstock

Los productos se distribuyeron desde la sede de la empresa en Minnesota a sucursales de HRI Commercial Food Service en todo el país. En varias fechas desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025.

Se insta a los consumidores que compraron el producto a verificar la información de retiro, ya que todos llevan el número de establecimiento “P-223” dentro del sello de inspección del USDA. A continuación, las características de cada lote:

“Carnes estofadas al fuego Hormel Carne de muslo de pollo totalmente natural sin hueso”

Presentación: Cajas de 13.9 lb.

Código de Artículo: 65009.

“Pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel FIRE BRAISED MEATS” (Presentación de 3 oz)

Presentación: Cajas de 13.8 lb.

Código de Artículo: 77531.

“Pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel FIRE BRAISED MEATS” (Presentación de 4 oz)

Presentación: Cajas de 13.8 lb.

Código de Artículo: 46750.

“Pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Braiseed Meats” (Presentación de 5 oz)

Presentación: Cajas de 23.8 lb.

Código de Artículo: 86206.

“PECHUGA DE POLLO DESHUESADA CON CARNE DE COSTILLA”

Presentación: Cajas de 13.95 lb.

Código de Artículo: 134394.

Hasta la fecha no se han reportado lesiones confirmadas por el consumo de estos productos. Sin embargo, el FSIS teme que estos productos puedan estar en los congeladores de hoteles, restaurantes e instituciones por lo que insta a los consumidores a descartar el producto, o regresarlo al lugar de la compra.

Mientras que los negocios deben evitar servir el producto.

Sigue leyendo: