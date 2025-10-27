ICE detiene a familias enteras para interrogarlas dentro de 26 Federal Plaza en un cambio de estrategia

Tras la indignación generada por la redada del ICE en Canal Street el martes de la semana pasada, agentes encapuchados aparentemente adoptaron una nueva estrategia en el 26 Federal Plaza: arrestar a varias familias a la vez para interrogarlas.

En los días posteriores a la mencionada redada en Chinatown, la sensación de temor y desesperación dentro de la corte de Manhattan solo se hizo más palpable.

De acuerdo con las fuentes cercanas a los procedimientos de ICE dentro del número 26 Federal Plaza, las tácticas de los agentes han cambiado radicalmente. En un intento por desviar la atención de la prensa, los agentes enmascarados están alternando la manera en que hacen los arrestos, cambiando su presencia física a un procedimiento más discreto y sigiloso.

Asimismo, la semana pasada, un hombre ruso, junto a su esposa, su hijo pequeño y su bebé, fue arrestado tan rápido como salió de la sala del tribunal en el piso 12, solo para ser liberado más tarde.

“¿Pensaron que íbamos a hacer eso? No lo haríamos”, comentó un agente de ICE, refiriéndose a la detención de la familia. No obstante, fueron detenidos de nuevo a pocos pasos por otro agente, quien dijo: “Necesitamos hacerles algunas preguntas”.

Sin tocarlos, la familia del hombre fue llevada a un ascensor. Actualmente, no se sabe de su paradero.

Un incidente parecido ocurrió pocos minutos después. Esta vez, un padre llevaba a su hija pequeña en brazos y su esposa fueron escoltados a un ascensor. Cuando los fotoperiodistas empezaron a tomar fotos, un agente empezó a agitar la mano frente a las cámaras para que no se pudiese detallar bien las imágenes.

Ese mismo día, un grupo de agentes federales se acercó a una mujer que estaba esperando el ascensor y verificaron su documentación. Al decidir que no era la persona que buscaban, la dejaron sola, sin hacerle daño, pero el miedo a que pasara lo peor la hizo romper en llanto.

En otros momentos, se podían observar a algunos de los agentes con el rostro cubierto, deslizándose en los ascensores mientras los inmigrantes entraban, desapareciendo cuando las puertas se cerraban.

Este cambio de táctica se produce luego de meses de detenciones físicamente intensas que han visto a algunas personas que acuden al tribunal siendo derribados al piso y a otros llevados por los pasillos hasta perderlos de vista, informó AM NY.

Un observador de la corte, que se identificó como Peter, quien trabaja para tratar de rastrear a los detenidos por el ICE, indicó que esta nueva práctica de llevarse a las familias completas es extremadamente preocupante.

“Detener a familias enteras, incluso temporalmente, representa una grave escalada de tácticas. Con las separaciones familiares en el tribunal, aunque trágicas, el beneficio es que se puede brindar ayuda y asesoramiento adecuados a la familia restante de inmediato”, explicó Peter.

“Cuando una familia simplemente desaparece en el éter de la plaza federal, se queda sin ninguno de los recursos que son cruciales para apoyar a una familia después de la detención. Quizás ese sea el objetivo de esta nueva práctica”.

Asimismo, en una visita sorpresa el 23 de octubre, el representante demócrata, Dan Goldman, se enfrentó a varios sujetos encapuchados, exigiendo ver sus placas y preguntándoles para qué organización trabajan.

En este caso particular, una docena de oficiales estaban apostados afuera de una sala de tribunal, esperaban a que el juez liberara a sus demandados. Poco después del mediodía, un gran grupo de personas, principalmente familias, salieron de la corte al pasillo.

Un padre joven que acunaba a su hijo fue arrestado inmediatamente, lo que causó que su esposa se abriera paso entre la muchedumbre y gritara pidiendo piedad. Los fotógrafos de los medios y el congresista observaban con entusiasmo.

Al final, los agentes lo dejaron ir y las familias corriendo en estampida hacia los ascensores. Golpearon el botón de bajada, se empujaron y treparon unos a otros para entrar en el ascensor como si su vida dependiera de ello.

El mencionado observador de la corte, dijo que cree que gracias a la presencia de la prensa y como la visita sorpresa de Goldman, es que el hombre fue dejado en libertad.

El viernes, los políticos buscaron mantener la presión, esta vez con la aparición sorpresa con la aparición sorpresa del interventor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander.

