Mujer mató a un hombre a puñaladas dentro de apartamento en NJ: acusación

Erika Hampton fue detenida y acusada como sospechosa de la muerte a puñaladas de Nana Kwadwo Takyi Ankamah en una residencia en Union, Nueva Jersey.

El hombre de 37 años fue apuñalado poco después de las 10 p.m. del sábado en Vermella Union Apartments, informaron el fiscal del condado Union, William Daniel, y el director de la policía de Union Township, Christopher Donnelly, en un comunicado.

Ankamah fue trasladado a un hospital cercano, donde lo declararon muerto. Hampton, de 39 años, fue acusada de homicidio y múltiples delitos con armas, indicó Daily Voice. No está claro el vínculo entre ambos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Christina Burdette (34) fue hallada sin vida en un apartamento en Atlantic City, Nueva Jersey, dejando dos niños huérfanos. Una autopsia determinó que murió debido a complicaciones de “múltiples traumatismos por fuerza contundente con abuso crónico” y Ceani Barnes, joven de 22 años, fue acusada de homicidio agravado. A principios de este mes un adolescente fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada hasta la muerte dentro de una casa en el sur de Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda