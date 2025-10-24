Christopher Meloni presume su recién reformado hogar en Nueva York

Recientemente, el actor Christopher Meloni ha hecho un recorrido por su apartamento recién reformado en West Village, Nueva York. Durante el tour que dio a la revista especializada ‘Architectural Digest’ habló sobre sus imprescindibles cuando estaban buscando su nuevo hogar.

Meloni, quien durante años ha protagonizado la serie ‘Law & Order: Special Victims Unit’, y su esposa, Sherman Williams, querían que su nueva propiedad tuviera unas impresionantes vistas de la ciudad y al final lograron cumplir con sus exigencias.

El apartamento que escogieron está ubicada en una zona en la que están prohibidas las construcciones de rascacielos y por eso las vistas 360 grados del dúplex son mucho mejores.

Aunque la propiedad tenía una de las características que deseaban, la pareja también tuvo que desarrollar un proyecto de reforma en el sitio para que cumpliera con los gustos de cada uno y tuviera un estilo moderno.

Para la decoración era importante poder incorporar las piezas que han reunido en los viajes que han hecho por el mundo: “Tenemos objetos de Marruecos, y en la sala de cine hay una foto que Chris tomó de un rinoceronte en Ruanda”, dijo la esposa de Meloni a ‘Architectural Digest’.

La reforma estuvo a cargo del arquitecto Alexander Loyer Hughes, y se ha explicado que el proyecto tomó mucho tiempo por los permisos que se necesitaban para hacer cualquier movimiento. Tuvieron que esperar mucho por aprobaciones.

Esta propiedad incluye también un gimnasio privado, un estudio de pintura y hasta una terraza ideal para compartir al aire libre con familiares o amigos.

Meloni presumió esta propiedad un poco antes de que bromeara en el podcast ‘Good Hang’ de Amy Poehler sobre lo privada que es una de las casas de su compañera de serie Mariska Hargitay.

