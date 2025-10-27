Posible atacante en serie en Brooklyn: le cortó el rostro a tres personas en el lado izquierdo

Un presunto atacante en serie que hiere a sus víctimas en el lado izquierdo del rostro está siendo buscado por la policía en Brooklyn. Así lo informó The New York Post citando fuentes policiales.

De acuerdo con el medio, los ataques ocurrieron entre el sábado y el domingo, y dejaron a tres hombres heridos de forma similar y generando alarma entre los residentes del condado.

El primero de los incidentes tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado, cuando un hombre de 37 años fue agredido dentro de un tren Q en dirección norte, a la altura de la estación Church Avenue.

La víctima sufrió un corte profundo en el lado izquierdo de la cara y lo trasladaron al Hospital del Condado de Kings, donde se mantiene en condición estable, según el reporte citado por The New York Post.

🚨 WANTED FOR ASSAULT: on Saturday, October 25, 2025, at approximately 6:20 A.M., a 37-year-old male victim was sitting on a northbound Q train approaching the Cortelyou Road Station, NYPD 70 Precinct/TD 32, when an unidentified individual slashed him in the face. pic.twitter.com/2qJaW8VKSM — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 26, 2025

El segundo ataque ocurrió cerca de las 9:40 de la noche del mismo día, en la intersección de Foster Avenue y New York Avenue. En esa ocasión, un hombre de 53 años resultó herido de manera casi idéntica: un corte en el lado izquierdo de su rostro.

También lo llevaron al mismo hospital y se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes policiales citadas por el diario neoyorquino.

El tercer incidente se registró poco antes de las 7:00 de la mañana del domingo, frente al número 3311 de Newkirk Avenue. La víctima, un hombre de 56 años, resultó herida con el mismo patrón y lo trasladaron al Hospital del Condado de Kings, donde permanece en condición estable.

Aunque la policía no ha vinculado oficialmente los tres casos, una investigación preliminar sugiere que el mismo individuo podría estar detrás de los ataques.

