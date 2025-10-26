El metro de Nueva York alcanza su día más concurrido desde la pandemia: más de 4,5 millones de pasajeros

El sistema de metro de la ciudad de Nueva York transportó 4.56 millones de pasajeros el jueves, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia de COVID-19, según datos oficiales de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

“El día más concurrido en el metro desde el inicio de la COVID”, dijo el presidente de la MTA, Janno Lieber, durante una conferencia de prensa el viernes citada por Daily News.

“Atraer a la gente de vuelta al transporte público ha sido la misión de toda una vida, porque sabíamos lo mucho que estaba conectado con el resurgimiento de Nueva York”, expresó.

Las cifras del jueves marcan un hito en el proceso de recuperación del sistema, acercándolo a los niveles previos a la pandemia.

La última vez que el metro registró una cifra superior fue el 1 de marzo de 2020, cuando el promedio móvil de siete días alcanzaba los 4.57 millones de pasajeros diarios, recordó el medio neoyorquino.

La gobernadora Kathy Hochul también celebró el repunte. “Con un progreso significativo en seguridad y confiabilidad este año, no sorprende que estemos rompiendo otro récord de pasajeros en el metro”, dijo.

La cifra sigue por debajo de los niveles de 2019

Aun así, el número de usuarios sigue por debajo de los niveles de 2019, cuando más de 5 millones de pasajeros utilizaban los trenes diariamente.

Durante el inicio de la pandemia, el número de viajes cayó drásticamente porque los neoyorquinos permanecieron en casa y la MTA suspendió el servicio de 24 horas para facilitar labores de limpieza y desinfección.

El servicio continuo se restableció en mayo de 2021, pero la agencia enfrentó dificultades para recuperar la demanda, ya que miles de trabajadores continuaron desempeñando sus labores de manera remota.

Sin embargo, los últimos registros muestran una tendencia ascendente sostenida, con el metro alcanzando 1,000 millones de viajes anuales cada vez más temprano en el año, destacó NY Daily News.

Señaló que las cifras confirman la reactivación del transporte público como un reflejo del resurgimiento general de la ciudad.

