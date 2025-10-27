Rosalía canta en alemán y con voz de soprano en su nuevo tema ‘Berghain’

La cantante española Rosalía estrenó la primera canción de su próximo álbum ‘Lux’. La famosa intérprete sorprendió a sus seguidores al cantar en modo soprano acompañada de la Orquesta Sinfónica de Londres en su tema “Berghain”.

En la nueva canción de Rosalía la cantante comienza la primera estrofa entonando con voz de soprano y en alemán acompañada de la melodía a cargo de la Orquesta Sinfónica de Londres. Rosalía había adelantado el tono melancólico y sinfónico de su nuevo tema antes del anuncio del lanzamiento del próximo álbum, luego de tres años del estreno de ‘Motomami’.

Al proyecto de la intérprete se sumó la islandesa Björk y el productor estadounidense Yves Tumor, conocido por sus trabajos de electrónica experimental. Además de cantar en alemán, Rosalía canta en español mientras que Björk e Yves Tumor cantan en inglés.

En el video musical Rosalía entra en una casa a oscuras y al abrir las ventanas aparece la orquesta sinfónica de Londres que la acompaña mientras hace actividades cotidianas como planchar o caminar por la calle. La orquesta sigue a la cantante de manera incesante. Tras hacer un derroche vocal al cantar como soprano, la voz de Rosalía se va descubriendo en el coro de manera melancólica.

Luego de la primera parte a cargo de Rosalía, aparece Björk que en el videoclip es representada en forma de pájaro mientras que Yves Tumor, cierra la canción repitiendo las palabras «I’ll fuck you till you love me» («Te follaré hasta que me quieras») con voz robotizada.

La historia del videoclip sigue la historia de una mujer en duelo que encuentra sanación a través de la espiritualidad, un elemento que ya había adelantado Rosalía en el anuncio de su nuevo álbum y que en el video se refleja en imágenes como la estatua de una virgen sobre una cómoda, el crucifijo que adorna los zapatos de Rosalía o un cuadro del Sagrado Corazón.

El videoclip fue grabado en Varsovia, producido por Canadá y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir ‘Malamente’, ‘TKN’ y ‘Pienso En Tu Mirá’. Este es el sexto tema del nuevo álbum de Rosalía ‘Lux’ que se estrenará el 7 de noviembre de 2025.

Sigue leyendo:

Rosalía podría enfrentar costosa multa por promocionar sin permiso su álbum en Madrid

Sean ‘Diddy’ Combs: revelan posible fecha de su liberación

El concierto de los Jonas Brothers en Orlando incluyó a Sebastián Yatra y a Auliʻi Cravalho