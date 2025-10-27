Sean ‘Diddy’ Combs: revelan posible fecha de su liberación

Este lunes se conoció la fecha proyectada de liberación del magnate musical Sean “Diddy” Combs, quien cumple una condena federal de 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), Combs completaría su sentencia el 8 de mayo de 2028, suponiendo que no obtenga antes el indulto presidencial que su defensa ha solicitado a Donald Trump.

El cálculo de la BOP se basa en que el artista fue arrestado por primera vez en septiembre de 2024, fecha a partir de la cual comenzó a registrarse el tiempo cumplido en detención preventiva.

Diddy, de 55 años, fue sentenciado el 3 de octubre de este año a cuatro años y dos meses de prisión, luego de que un jurado federal lo encontró culpable de haber transportado a ex parejas sentimentales y acompañantes masculinos a través de fronteras estatales con fines de prostitución.

El jurado lo absolvió de los cargos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, que habrían podido derivar en una condena de cadena perpetua.

En una carta enviada al tribunal el pasado 6 de octubre, el abogado de Combs, Teny Geragos, pidió al juez federal de distrito Arun Subramanian que recomendara su traslado a la prisión de seguridad mínima FCI Fort Dix, en Nueva Jersey.

Geragos argumentó que dicho centro permitiría al músico “abordar sus problemas de drogadicción y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación”. Sin embargo, el juez declinó hacer una recomendación específica, por lo que Combs permanece actualmente recluido en un centro de detención federal en Brooklyn, a la espera de su asignación definitiva.

De aprobarse el traslado a Fort Dix, ubicada a unos 128 kilómetros al sur de Manhattan, el cambio facilitaría que pudiera estar cerca de su familia y equipo legal.

Para su condena, la fiscalía solicitó una pena de más de 11 años de prisión, pero las autoridades federales de libertad condicional establecieron un rango de seis a siete años. Combs, por su parte, solicitó una pena máxima de 14 meses, mientras que su equipo solicitó al presidente Donald Trump que considere un indulto.

Si el calendario de la Oficina Federal de Prisiones se mantiene sin cambios y el indulto no se lleva a cabo, Sean “Diddy” Combs recuperaría su libertad en mayo de 2028, tras cumplir poco más de tres años y medio de su sentencia.

