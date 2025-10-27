Sophie Turner y Chris Martin desatan rumores de romance por una “cita secreta”

La actriz británica Sophie Turner, reconocida por su papel como Sansa Stark en la serie ‘Game of Thrones’, habría iniciado una relación sentimental con Chris Martin, vocalista y líder de la banda Coldplay, según reveló el portal Page Six.

De acuerdo con el medio, Turner, de 29 años, y Martin, de 48, fueron vistos recientemente en una reunión privada, donde la supuesta nueva pareja habría aprovechado que ambos se encuentran solteros.

Cabe mencionar que Sophie Turner ha sido una fan declarada de Coldplay desde sus inicios, y en 2020 incluso lloró de alegría cuando su entonces esposo, Joe Jonas, la sorprendió con un mensaje personalizado del propio Chris Martin.

Ambos artistas atraviesan etapas personales similares. Martin terminó en junio pasado su relación y compromiso con la actriz Dakota Johnson, mientras que Turner se divorció de Joe Jonas en septiembre de 2024. La intérprete británica es madre de dos hijas, Willa y Delphine, fruto de su matrimonio con el cantante estadounidense.

Tras su separación, Turner fue vinculada sentimentalmente con el empresario Peregrine Pearson, aunque su relación concluyó definitivamente a finales de septiembre de este año.

Por su parte, Chris Martin es padre de Apple y Moses, nacidos de su matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien mantiene una relación amistosa y de copaternidad.

Hasta el momento, ni Sophie Turner ni Chris Martin han confirmado o negado el supuesto romance.

