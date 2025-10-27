Susana Zabaleta denuncia robo en su casa tras extorsión a su trabajadora
Susana Zabaleta compartió que su casa fue saqueada debido a una extorsión que le hicieron a una mujer que trabaja en su domicilio
La cantante y actriz Susana Zabaleta denunció a través de un video que subió a sus redes sociales que su casa fue saqueada luego de que una mujer que trabaja en su domicilio cayera víctima de una extorsión telefónica. El incidente ocurrió mientras la intérprete se encuentra de vacaciones junto a su pareja, el comediante Ricardo Pérez.
“Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro. Se me hizo extraño, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas”, relató Zabaleta.
La artista dijo que esta no es la primera vez que entran a robar a su casa, incluso contó que la han extorsionado en la calle.
“No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle. Me ha pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar, como cuando uno lo roban y dices ‘ya’, pero esto sigue y sigue”, aseguró.
Susana Zabaleta aprovechó su mensaje para hacer un llamado a sus seguidores a mantenerse alertas y reconocer que la situación de inseguridad en México sigue siendo preocupante.
“Tengan cuidado, por favor. México no es seguro, hay que tener mucho cuidado”, advirtió.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó haber recibido una denuncia por robo de objetos de valor en una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la modalidad conocida como “La Patrona”.
“De acuerdo con la denunciante, su trabajadora del hogar fue víctima de engaño a través de una llamada telefónica, tras lo cual entregó diversas pertenencias de su empleadora”, informó la dependencia.
