Sydney Sweeney se convertirá en Kim Novak para ‘Scandalous!’

La actriz estadounidense Sydney Sweeney será la encargará de interpretar a Kim Novak, icónica actriz de la Edad Dorada de Hollywood, en la película biográfica ‘Scandalous!’.

Todo parece indicar que Sweeney comenzará con este proyecto luego de que termine de grabar la tercera temporada de ‘Euphoria’, la popular serie de HBO con la que se dio a conocer.

En una reciente entrevista que dio a la revista ‘People’, la actriz de 28 años confesó que está muy emocionada por este nuevo proyecto y por conocer a Novak, quien actualmente tiene 92 años.

Asegura que para ella es un honor poder dar vida a una actriz tan importante para Hollywood, y también explica: “Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que lidió con Hollywood y el escrutinio sobre sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen. Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras”.

Sweeney protagonizará la película junto con David Jonsson, quien se encargará de dar vida al músico Sammy Davis Jr.. ‘Scandalous!’ contará la historia sobre la polémica relación entre la actriz y el músico en los años 50.

Esta película biográfica también será el debut como director de Colman Domingo, quien también es parte del elenco de ‘Euphoria’.

Sobre la historia, Domingo le declaró a ‘Deadline’: “Con suerte, haremos una película hermosa y tierna que realmente trate sobre la posibilidad del amor, pero bajo la mirada de muchos, tratando de tener privacidad, tratando de tener amor, tratando de tener una vida”.

El guion estuvo a cargo de Matthew Fantaci. Por los momentos no se tiene información sobre cuál es la fecha del estreno y cuándo exactamente comenzará el rodaje, aunque seguramente será durante el primer semestre del 2026.

Sigue leyendo:

• Zendaya y Robert Pattinson protagonizarán una comedia romántica

• Jeremy Strong asegura que el guion de ‘The Social Reckoning’ es uno de los mejores que ha leído

• ‘All’s Fair’ estrenó para Hollywood y Kim Kardashian es elogiada por Ryan Murphy