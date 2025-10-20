Jeremy Strong asegura que el guion de ‘The Social Reckoning’ es uno de los mejores que ha leído

Hace unos meses se confirmó que está en producción la secuela de ‘The Social Network’ (‘Red Social’, 2010). La nueva película, que se titulará ‘The Social Reckoning’ vendrá con nuevo elenco y con otro director al mando.

Recientemente, el actor Jeremy Strong, quien interpretará a Mark Zuckerberg, habló sobre el proyecto. Hay que recordar que en la primera película el CEO y fundador de Facebook fue interpretado por Jesse Eisenberg.

Durante su paso por la Academy Museum Gala, Strong le declaró a ‘The Hollywood Reporter’: “Es uno de los mejores guiones que he leído. Habla de nuestra época, toca el tercer carril de todo lo que sucede en nuestro mundo. Es un gran personaje —fascinante, complejo— y lo estoy abordando con gran cuidado, empatía y objetividad”.

En su proceso de creación del personaje, Strong ha dicho que no está en contacto con Eisenberg, quien se encargó de dar vida a Zuckerberg en la primera película y por la que logró una nominación al premio Oscar. Cuando se le preguntó, respondió: “No, creo que eso no tiene nada que ver con lo que voy a hacer”.

La dirección de esta película estará a cargo de Aaron Sorkin, el mismo que se encargó del guion de la primera que estuvo dirigida por David Fincher.

También Strong resaltó que ya conoce cómo trabaja Sorkin, pues lo dirigió en ‘The Trial of the Chicago 7’ (2020) y ‘Molly’s Game’ (2017): “He hecho dos películas con Aaron y a la tercera va la vencida”, dijo.

Esta nueva película contará la historia de ‘The Facebook Files’, la investigación publicada por ‘The Wall Street Journal’ en 2021. Además de Strong, el elenco está encabezado por Mikey Madison y Jeremy Allen White.

White interpretará a un periodista de ‘The Wall Street Journal’, mientras que la joven actriz ganadora del Oscar dará vida a Frances Hauguen, la ingeniera que reveló miles de documentos internos de Facebook. El estreno de la película está programado para el 9 de octubre de 2026.

Strong y White también han trabajado juntos antes, incluso, este 24 de octubre estrenará la película biográfica ‘Deliver Me From Nowhere’ en la que ambos participaron. La película narra la historia del cantante de rock, compositor y guitarrista Bruce Springsteen.

