‘All’s Fair’ estrenó para Hollywood y Kim Kardashian es elogiada por Ryan Murphy

Ya todo está listo para que llegue la serie ‘All’s Fair’ a Hulu, pero antes de su estreno público, el primer episodio ha sido mostrado a personas de alto perfil en Hollywood.

El estreno mundial de ‘All’s Fair’ se celebró el 16 de octubre de 2025 en el DGA Theater Complex de Los Ángeles y fue la primera vez que el público veía el episodio completo, ya que Ryan Murphy prefirió mantenerlo en secreto hasta el evento.

Esta es una de las series más esperadas del año. La producción ejecutiva está a cargo de Ryan Murphy, y el elenco está conformado por Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka.

‘All’s Fair’ sigue a un grupo de abogadas de divorcio que dejan una firma dominada por hombres para fundar una propia. Durante la presentación, Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, elogió la originalidad y el estilo del proyecto, destacando también el papel principal de Kardashian. Se dice que la estrella de televisión obtuvo el personaje por la colaboración entre Murphy y Kris Jenner.

Kris Jenner también estuvo en la proyección en el DGA Theater Complex. Crédito: Richard Shotwell | AP

Durante la presentación, Murphy definió la serie como “inspiradora y ambiciosa”, centrada en la moda y el empoderamiento femenino. También calificó a las protagonistas de la historia como “superheroínas culturales”.

No se refería a sus personajes, sino a las actrices, pues tienen influencia en la cultura y capacidad de inspirar dentro y fuera de la pantalla.

Antes de este estreno, Kardashian dio una entrevista en la que dijo: “Ryan sabe exactamente lo que quiere y se asegura de conseguirlo. No te deja fallar. Eso realmente me ayudó porque nunca había hecho esto antes”.

‘All’s Fair’ tendrá 10 episodios y por los momentos no se sabe si tendrá más de una temporada. Los tres primeros episodios estarán disponibles en Hulu desde el 4 de noviembre, y el resto irán estrenando semanalmente.

