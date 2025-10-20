Zendaya y Robert Pattinson protagonizarán una comedia romántica

Recientemente, se confirmó que Zendaya y Robert Pattinson serán los protagonistas de una película romántica que será producida por A24. Los rumores sobre este proyecto llevaban meses.

También se ha informado que la película se llamará ‘The Drama’, ha sido escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, y su estreno está programa para el 3 de octubre del año que viene.

El elenco está completado por Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates. Según ‘The Hollywood Reporter’, el rodaje de la película ya terminó hace mucho tiempo, pero todo el proyecto se mantuvo en secreto pese a los rumores.

Por los momentos, no se sabe cuál es la trama de la película, pues no se ha compartido aún una sinopsis oficial. La única información que se tiene por los momentos es que Zendaya y Pattinson, en la ficción, será una pareja que cuyo romance toma un giro inesperado, y dramático, justo antes de boda.

‘The Drama’ es una producción de Ari Aster y Lars Knudsen, a través del sello Square Peg. También están en el equipo de producción Borgli y Tyler Campellone de Dilemma Films, y cuentan con colaboración con A24.

Esta no es la primera alianza que hace Square Peg y A24 hacen, pues en conjunto también han producido ‘Death of a Unicorn’, protagonizada por Paul Rudd y Jenna Ortega; y ‘Eddington’, dirigida por Aster y protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler.

