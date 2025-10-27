Trader Joe’s abre su tienda número 21 en Nueva Jersey el 1 de noviembre

La popular cadena de supermercados Trader Joe’s está a punto de inaugurar su sucursal número 21 en Nueva Jersey, en la sección Iselin de Woodbrige el 1 de noviembre a las 9:00 a.m.. También abrirán tres tiendas en Utah, Misuri y Georgia.

La nueva sede se encuentra dentro de The Plaza at Woodbridge Shopping Center, en 675 Route 1, frente al Woodbridge Center Mall. Será las 21 tiendas en un solo estado y más de 500 a nivel nacional de Trader Joe’s. Y es considerada por el alcalde, John McCormack, como una de las cadenas “más solicitada”- Además, la nueva sede de Trader Joe’s será un imán para el desarrollo local, informa NJ.com.

Todo lo que debes saber sobre la nueva sede de Trader Joe’s en NJ

La apertura del nuevo Trader Joe´s será a las 9:00 am del 1 de noviembre. En los antiguos espacios de Bed, Bath & Beyond, una práctica que refleja la tendencia actual en el retail post-pandemia, en la que supermercados populares están tomando ventajosamente las grandes ubicaciones dejadas por tiendas de hogar y minoristas tradicionales.

¿Dónde están ubicadas las tiendas Trader Joe’s en NJ?

En Nueva Jersey hay 21 tiendas de Trader Joe´s con la nueva de Woodbridge, que se suman a: Brick, Bridgewater, Cherry Hill, Clifton, Denville, Edgewater, Florham Park, Holdmel, Hoboken, Marlton, Middletown Township, Millburn, North Brunswick, Paramus, Princeton, Shrewsbury, Wayne, Westfield y Westwood-

Además, para el 1 de noviembre también abrirán tienes en Utah, Misuri y Georgia como parte de las 16 nuevas que la cadena anunció en julio. Las tiendas estarán ubicadas en:

Peachtree City, Georgia : 258 City Circle el lunes 27 de octubre

Columbia, Missouri: 201 N Stadium Blvd el jueves 30 de octubre

Holladay, Utah: 1895 East Rodeo Walk Dr. el viernes 31 de octubre

