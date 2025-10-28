Andrew Cuomo recibe el respaldo del exgobernador Paterson en la agonía de la campaña por la alcaldía de NYC

Los electores siguen acudiendo a los centros electorales a votar de forma anticipada para elegir al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Los candidatos siguen moviendo piezas para conquistar más votantes. Y eso pasa, por seguir recibiendo apoyos y lanzando misiles discursivos para intentar pulverizar a los adversarios.

Esto sucede a escasos siete días de la jornada comicial final, en donde se determinará quien sucederá en el cargo a Eric Adams.

Este martes el ex mandatario estatal, David Paterson, anunció su respaldo al exgobernador Andrew Cuomo desde un evento en El Bronx, acompañado por el alcalde Adams, quien había hecho lo propio la semana anterior.

“Esta ha sido una campaña realmente intensa. Hoy respaldo con orgullo a Cuomo porque creo que es un verdadero demócrata, para liderar esta ciudad en estos tiempos difíciles, en donde no estamos para aventuras contrarias a nuestros valores”, esbozó Paterson.

Esta actividad en la agonía de la campaña, se realizó en un centro comunitario de personas de la tercera edad que sirve mayoritariamente a hispanos, a quienes el triunvirato ‘Adams-Cuomo- Paterson’ expuso por qué de acuerdo con sus argumentaciones, todas las líneas discursivas de Zohran Mamdani, el claro favorito de la contienda, se cruzan con promesas difíciles de concretar.

“Es falso que un alcalde pueda congelar la renta. Técnica y jurídicamente es imposible. Es mentira que pueda garantizar transporte público gratuito. Nosotros somos unos demócratas verdaderos. Como miembros de una familia podemos pelear y tener diferencias. Pero cuando nos atacan, nos unimos. Y nuestros valores como ciudad, están bajo ataque por un extremista de izquierda, que finge ser demócrata”, aseveró el alcalde Adams.

La guerra demócrata

El alcalde saliente quien abandonó su aspiración a la reelección, luego de una secuencia de escándalos de corrupción, que lo ubicó en el sótano de las encuestas, se sumó a ofrecerle el apoyo a Cuomo en un momento en que los analistas políticos no tienen claro, si se trata de un ancla o una bombona de oxígeno.

“En este momento el partido demócrata tiene una guerra civil interna, entre los que quieren legalizar la prostitución y quienes no. Entre quieren quitarle poder a nuestra policía y quienes queremos fortalecerla”, remató Adams.

Por su parte, Cuomo ha difundido en las últimas horas, encuestas que supuestamente demuestran que su candidatura está acortando la distancia con el abanderado demócrata.

Al joven asambleísta de 33 años, quien se alzó cómodamente en las primarias frente al exgobernador, una serie de sondeos lo siguen posicionando con una ventaja cómoda de dos dígitos, para ser elegido la próxima semana, como el titular del segundo cargo gubernamental más relevante del país, después de la presidencia.

En esta carrera de días y horas, Cuomo apeló nuevamente en este acto de campaña a dibujar el perfil de su contendor como una persona sin ninguna experiencia para gobernar.

“Estamos hablando de un joven rapero, que intenta poner a pelear a los ricos con la clase trabajadora. Que nunca ha tenido un trabajo. Que tiene ideas comunistas similares al dictador de Venezuela y de Cuba y aspira gobernar la ciudad más poblada y complicada del país, en un momento en que necesitamos estar unidos”, espetó el exmandatario estatal.