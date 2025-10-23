Lucha feroz por la alcaldía de Nueva York: Adams apoyará a Cuomo en recta final

A dos días del comienzo del voto anticipado para la alcaldía de Nueva York, dos veteranos demócratas alejados del partido se aliarán contra Zohran Mamdani, el joven asambleísta que ganó las primarias en junio y sigue punteando las encuestas.

Eric Adams, alcalde actual, formalizó hoy su apoyo al ex gobernador ahora postulado como independiente Andrew Cuomo, luego de meses de insultos mutuos. “Creo que es imperativo concienciar realmente a las comunidades negras y latinas que han sufrido la gentrificación sobre la importancia de esta contienda”, declaró Adams esta mañana. Al momento ni Cuomo ni Mamdani han emitido comentarios públicos sobre esta alianza.

“En un sorprendente cambio de postura (…) el alcalde Eric Adams respaldará al ex gobernador Andrew M. Cuomo en la contienda por la alcaldía de la ciudad, dejando atrás meses de amargura para intentar frenar el impulso de Zohran Mamdani, el candidato demócrata”, comentó The New York Times. “Claramente parecieron haber arreglado las cosas el miércoles por la noche, cuando se sentaron juntos en la cancha durante el partido inaugural de la temporada de los New York Knicks. Cuomo, demócrata y candidato de un tercer partido, se dirigió apresuradamente al Madison Square Garden desde Queens tras el debate final de la contienda. Adams declaró en una entrevista (hoy) que haría campaña con Cuomo en los barrios donde el alcalde es más popular y que animaría a la gente a votar por el ex gobernador”.

A fines de septiembre la salida del impopular alcalde Adams de las elecciones benefició al otro candidato independiente, pero el viernes pasado Cuomo admitió que le sería “muy, muy, muy difícil” ganar mientras Curtis Sliwa siguiera en la contienda que lidera Mamdani. En respuesta inmediata, el republicano -a quien Trump no ha apoyado- le ratificó que no pensaba abandonar la lucha.

Sin sorpresas, anoche los tres candidatos arreciaron el discurso y los ataques entre sí en su 2do y último debate oficial, aunque coincidieron en que dejarían a Jessica a Tisch al frente de NYPD y en criticar las redadas de ICE en Nueva York.

Aunque el día de los comicios es el 4 de noviembre, los neoyorquinos podrán empezar a votar por adelantado desde este sábado 25 de octubre. La encuesta más reciente, de Patriot Polling, otorga a Mamdani una ventaja de doble dígito sobre el ex gobernador, 43% frente a 32% en intención de voto. En tanto, Sliwa logró 19%, un número que Cuomo quisiera sumar. Esa consulta se realizó entre el 18 y 19 de octubre, consultando a 715 personas.

Not only did Team Cuomo win the debate tonight, but so did our @nyknicks — and I got to catch up with my good friend @carmeloanthony



Early voting starts Saturday — Let’s bring it home, NY! pic.twitter.com/d7IvJjnYOv — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) October 23, 2025