Andrew Cuomo propone reconstruir Rikers Island en lugar de cerrarla

El exgobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía, Andrew Cuomo, presentó una propuesta que busca salvar y reconstruir el complejo penitenciario de Rikers Island, desafiando el plan que obliga legalmente a cerrar las cárceles del lugar para 2027.

Según informó la agencia The Associated Press, Cuomo argumentó que el proyecto de reemplazo —que contempla cuatro nuevas cárceles más pequeñas y modernas en distintos distritos— se encuentra estancado, ha duplicado su costo y enfrenta una fuerte oposición vecinal.

Actualmente, solo una de las instalaciones, ubicada en Brooklyn, está en construcción.

“Podemos y debemos hacer ambas cosas a la vez: cerrar Rikers como lo conocemos y reconstruirlo de la manera correcta”, dijo.

El exgobernador, que se postula como independiente, explicó que su plan consistiría en renovar las cárceles de Rikers una por una para mantener las operaciones activas, mientras que el terreno originalmente destinado a las nuevas cárceles vecinales se convertiría en viviendas asequibles o desarrollos de uso mixto.

“Los plazos ya han vencido hace años, los costos se han duplicado y los barrios se ven obligados a asumir la carga del gobierno en su peor momento. Ahora es el momento de admitir el error antes de profundizar más”, agregó.

Zohran Mamdani criticó la propuesta de Andrew Cuomo

La propuesta fue rechazada por Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía, quien aseguró que mantener abierto Rikers Island sería “una traición a los neoyorquinos”.

“La propuesta de Andrew Cuomo de tomar lo que está roto, lo que está moralmente en bancarrota, lo que es una mancha en nuestra ciudad y mantenerlo abierto es una traición no solo a la ley, sino también a lo que los neoyorquinos realmente quieren”, declaró Mamdani citado por AP.

El alcalde actual, Eric Adams, también ha expresado dudas sobre si el cierre total del complejo es la mejor solución, y pidió al Ayuntamiento considerar alternativas ante la improbabilidad de cumplir el plazo de 2027. Adams, sin embargo, no buscará la reelección.

