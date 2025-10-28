Carlos Ponce contó su experiencia hacia la paternidad con Karina Banda

Carlos Ponce y Karina Banda llevan una bonita relación. Además, recordemos que la pareja se encuentra casada desde el 30 de julio de 2020 por el civil, y desde entonces siempre se han mostrado muy felices a través de las redes sociales, mientras que ella siempre mencionaba la gran ilusión que tiene de querer convertirse en madre y formar su propia familia al lado de su esposo, a quien tanto admira y respeta.

El cantante y actor sostuvo una sincera conversación con Maity Interiano en su pódcast, y este capítulo ya lo pueden encontrar disponible en YouTube. Durante la charla que sostuvieron, él contó qué es lo que realmente pensaba sobre la pérdida del embarazo que ha tenido su esposa Karina, aclarando que siempre ha confiado en los planes de Dios y en lo que les tiene preparado a ellos como familia.

“Yo no quiero sonar como un hombre de piedra, pero cuando hablo del plan, realmente confío en el plan (de Dios). Para mí no fue trabajo, no fue un sufrimiento; yo tengo lo que tengo que hacer, ayuda y yo te ayudaré. Obviamente, lo quiero y lo quiero aún más por la ilusión que tiene Karina, más que por mí”, le comentó a Maity.

La presentadora de televisión se sinceró en “Desiguales” sobre la dura experiencia que le tocó asumir tras haber perdido a su bebé, y no se trata de cualquier cosa, puesto que ha sido uno de sus más grandes anhelos: “Yo creo que parte del error que cometí fue dar por hecho que iba a ser mamá y que me iba a embarazar“.

Banda optó por un tratamiento de fertilidad y ha comentado que las celebraciones del Día de las Madres la han afectado mucho porque no solamente piensa en ella, sino en todas las mujeres que intentan quedar en estado de gestación y no lo logran; sin embargo, considera que ya lo ha tomado con un poco más de entendimiento.

“Uno piensa que si el doctor ya está haciendo el tratamiento, me van a transferir el bebé y todo va a estar bien. Y cuando no es el resultado que esperas, te das cuenta de que la voluntad es de Dios, y por más que venga un doctor y te implante un embrión, si no es el momento, no va a ser”, expresó.

