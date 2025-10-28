Cristian Nodal es captado pasado de copas durante un concierto

La noche del pasado sábado 26 de octubre, Christian Nodal ofreció un concierto en Monterrey que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, no solo por su actuación ni por los invitados especiales que lo acompañaron, sino por la actitud que tuvo el cantante durante la presentación, misma que ha generado preocupación entre algunos asistentes y una ola de comentarios.

Durante el show, el cantante sonorense compartió el escenario con artistas invitados como Piso 21, José Madero y su esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, distintos momentos del espectáculo acapararon la atención porque se le puede ver pasado de copas.

En varios videos grabados por el público que comenzaron a circular en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, se muestra a Nodal con un comportamiento que muchos calificaron como errático. En algunos momentos se le observa balbuceando frases, interrumpiendo canciones y dirigiéndose al público con un tono que varios usuarios dijeron era debido al exceso en el consumo de alcohol.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando el intérprete de “Botella tras botella” tomó el micrófono para compartir un mensaje que, aunque fue recibido con aplausos por parte de algunos espectadores del evento, también generó debate.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no se dejen llevar por lo que se dice afuera. Lo que importa es lo que tenemos dentro. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con huevos y con el corazón”, aseguró Nodal.

Cabe mencionar que estas palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como que se trataba de una reflexión sincera sobre las críticas que Christian ha recibido recientemente.

“Dijo la verdad, ya estuvo de tanta crítica que les han dado”, “Bien dicho Chirstian, que bueno que ya hablas así. Te aplaudo” y “Se expresó de esa manera porque ya está bueno que le digan a cada rato lo mismo, eso molesta”.

Mientras que otros las vieron como una posible indirecta hacia su expareja, la cantante argentina Cazzu, con quien Nodal mantiene una relación mediáticamente comentada tras su ruptura y posterior vínculo con Ángela Aguilar.

“Hablando de familia cuando no ha visto a su hija desde quién sabe cuándo”, “Este tipo es un doble moral” y “Él puede mostrar mucho amor con Ángela y todo, pero les apuesto que en el fondo siente dolor”.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo se han pronunciado al respecto de lo ocurrido.

