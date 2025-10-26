Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan y presumen su amor en concierto

El Domo Care, de Monterrey, Nuevo León, vivió el sábado una noche especial cuando Christian Nodal ofreció un concierto que desbordó emociones y aplausos luego de que el sonorense, conocido por temas como “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos” y “De Los Besos Que Te Di”, sorprendió a sus seguidores al presumir su amor y subir al escenario a su esposa Ángela Aguilar.

Christian Nodal llegó al show acompañado por la hija de Pepe Aguilar, quien estuvo como espectadora del espectáculo sentada en las primeras filas del lugar disfrutando cada momento. Sin embargo, la euforia del público no tardó en llevarla a ser el centro de atención cuando los asistentes pidieron a Nodal que la invitara a cantar y que le diera un beso. Con una sonrisa, el intérprete accedió, situación que se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche entre aplausos y gritos de los asistentes.

Momentos más tarde, la pareja interpretó los temas “Agonía” y “La Chancla”, mientras derrochaban química y cariño sobre el redondel del recinto ubicado en los terrenos de la Expo Guadalupe.

De acuerdo a los promotores del concierto, Nodal se anotó un sold out en el Domo Care en un concierto donde sonaron los aplausos y ovaciones para el artista y su esposa.

Cabe señalar que durante el show, Christian Nodal también tuvo como invitados especiales a los integrantes del grupo colombiano Piso 21, con quienes interpretó “Botella Tras Botella”, además de José Madero, con quien unió su voz en el tema “Cielito Lindo”.

Este concierto, que se prolongó hasta la madrugada entre mariachi, banda y el característico estilo de Christian Nodal, sirvió para que una vez más pudiera demostrar por qué es considerado por muchos como uno de los artistas más destacados del regional mexicano.

