Cazzu le respondió a Christian Nodal: “No recibo ayuda, recibo ataques”

Cazzu tuvo su segundo concierto en el Auditorio Nacional de México el pasado miércoles y se tomó un tiempo de su show para responder al comunicado que emitió Christian Nodal sobre su rol como padre, quien aparentemente estaría buscando darle la nacionalidad mexicana y le estaría dando millones de pesos mensuales a su hija. Por ello, su ex no se quedó callada.

“Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha (…) Cuando yo hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de hombre importa un carajo”, comenzó diciendo la argentina.

La expareja de Christian Nodal no ve sano lo que está ocurriendo, ya que no logra procesar que hace un tiempo ambos vivieron cosas maravillosas y ahora cada vez salen más aspectos negativos. Por ello, envió un mensaje de aliento a todas aquellas mujeres que atraviesan situaciones similares, por lo cual les aconseja que deben seguir luchando.

“Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me está pasando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras. Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos”, explicó.

El intérprete de “Botella tras botella” en el comunicado dijo que no ve correcto que este tipo de temas, que deberían tratarse en privado, se conviertan en un escándalo donde personas de todo el mundo opinan sin conocer lo que está ocurriendo, mientras que el odio sigue creciendo para ambas partes y la gran afectada en la situación termina siendo Inti, hija de la argentina y Nodal.

“Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémicas bajo el pretexto de ‘concientizar’, y mucho menos cuando bajo ese mismo intento se recurre a la mentira o versiones distorsionadas de los hechos, ya que solo prolonga el conflicto y daña a la mejor (…) He contactado a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”, expresó Christian.

Sigue leyendo:

· Cazzu desmiente colaboración con Belinda: “No tuve la suerte de conocerla”

· Cazzu describe el momento cuando Christian Nodal le habló de Ángela Aguilar

· Cazzu habla de su rol como madre soltera: “No hay límites para nosotras”