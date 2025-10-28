Murió a los 78 años la leyenda de la NFL George Atkinson

El pasado lunes se conoció que la leyenda de la NFL, George Atkinson falleció a los 78 años. La información la dio a conocer a través de un comunicado la franquicia de Las Vegas Raiders.

“La familia de los Raiders lamenta profundamente el fallecimiento de George Atkinson, un ‘Raider’ de toda la vida cuyo estilo de juego físico ayudó a definir una era en el futbol americano y al equipo a ganar el primer campeonato”, informaron.

La causa exacta de la muerte de George Atkinson no fue revelada oficialmente. Sin embargo, se sabe que en años atrás había sido diagnosticado con síntomas compatibles con Encefalopatía Traumática Crónica (CTE).

La Encefalopatía Traumática Crónica es una enfermedad común en este tipo de deportes por los constantes golpes en la cabeza. No obstante, solo puede ser descubierta después de la muerte.

ARCHIVO – George Atkinson, Oakland Raiders en agosto de 1976. (Foto AP, archivo)

George Atkinson fue una leyenda de la NFL. Nacido el 4 de enero de 1947 en Savannah, Georgia, se formó como jugador en Morris Brown College, una universidad históricamente afroamericana, donde destacó como defensivo.

En 1968 fue seleccionado por los Oakland Raiders en la séptima ronda del Draft, iniciando una carrera que lo convertiría en uno de los símbolos de la defensa más temida de los años 70.

Durante diez temporadas con los Raiders, Atkinson jugó como safety y regresador de patadas, acumulando 144 partidos. Fue seleccionado al Pro Bowl en dos ocasiones y ganó el Super Bowl XI en la temporada 1976-77, cuando los Raiders vencieron a los Minnesota Vikings.

En 1979 cerró su carrera con una breve etapa en los Denver Broncos, aunque permaneció vinculado a los Raiders como mentor y figura institucional.

Fuera del campo, Atkinson enfrentó tragedias personales. Perdió a sus dos hijos en circunstancias dolorosas, lo que lo llevó a hablar abiertamente sobre salud mental y los desafíos que enfrentan los exjugadores de la NFL.

En 2016 reveló que sufría síntomas compatibles con Encefalopatía Traumática Crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa causada por conmociones cerebrales repetidas, común entre jugadores de fútbol americano.



