Sabrina Carpenter “arresta” a Anne Hathaway durante su concierto en Nueva York

La cantante Sabrina Carpenter protagonizó un divertido momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales durante el concierto que ofreció el fin de semana en Nueva York debido a que decidió “arrestar” a la actriz Anne Hathaway, quien se encontraba entre el público.

De acuerdo con Rolling Stone, la intérprete de “Espresso”, conocida por su carisma y humor en el escenario dentro de su gira “Short n’ Sweet”, mantiene la divertida tradición durante sus shows de buscar entre el público a un “afortunado” espectador para “arrestarlo” con un par de esposas rosas.

Esta vez, la elegida fue nada menos que Anne Hathaway. En un video viral, se observa a Carpenter identificando a la actriz entre la multitud y, como si no la conociera, comienza a bromear pidiéndole su nombre.

“¡Eres Anne! ¡Wow!”, exclamó Carpenter, antes de iniciar una breve conversación con la ganadora del Óscar. Cuando la cantante le preguntó de dónde era, Hathaway respondió con humor: “De Genovia”, haciendo referencia a su icónico papel como Mia Thermopolisen en la película ‘The Princess Diaries’.

Como era de esperase, el intercambio desató la emoción del público, por lo que Sabrina agregó: “No sé qué hacer cuando veo una cara así entre el público… ¿Te han dicho alguna vez que pareces una princesa? ¿Podría arrestarte por ser la primera princesa del mundo?”.

Acto seguido, la cantante le entregó las esposas a Hathaway y, entre aplausos y risas, le dedicó su tema “Juno” a la actriz, quien visiblemente sonrojada y contenta, siguió disfrutando del show.

Este encuentro entre ambas estrellas se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira de Sabrina Carpenter.

