Salem: el destino imprescindible para vivir un Halloween auténtico

Cada mes de octubre, Salem, Massachusetts, se transforma en el epicentro mundial de Halloween. Sus calles, museos y casas coloniales reciben a más de un millón de visitantes que buscan vivir una experiencia inmersiva entre historia, misterio y tradición. La ciudad, conocida por los juicios de brujas de 1692, se ha convertido en un símbolo de la celebración moderna del miedo.

Tal es su magnitud que medios especializados, como Travel + Leisure, la definen como “el destino más emblemático del mundo para vivir Halloween”, mientras que el propio ayuntamiento confirma que la temporada de otoño representa su mayor impulso turístico del año.

Una ciudad marcada por su historia

Salem se hizo famosa por los Juicios de Brujas de 1692, uno de los episodios más recordados de la historia colonial de Estados Unidos. En apenas un año, decenas de personas fueron acusadas de brujería y condenadas a muerte en un clima de histeria colectiva.

Este pasado, documentado en el Salem Witch Museum y en múltiples recorridos históricos, ha definido la identidad de la ciudad y alimentado su relación con el misterio y lo sobrenatural.

Con el paso de los siglos, Salem ha sabido transformar aquella tragedia en un legado cultural. Lejos de glorificar los juicios, la ciudad promueve una reflexión sobre la intolerancia y la persecución, convirtiéndose en un destino donde la memoria y el turismo se entrelazan. Hoy, su historia se vive con respeto, pero también con una energía festiva que la distingue durante todo el mes de octubre.

El epicentro mundial de las festividades de Halloween

Durante el otoño, Salem se convierte en un escenario vivo. Su evento insignia, Haunted Happenings, reúne desfiles, mercados temáticos, recorridos nocturnos y exposiciones que atraen a turistas de todo el mundo.

Según WCVB, la ciudad recibe más de 1,2 millones de visitantes cada octubre, lo que la consolida como la capital indiscutible del Halloween moderno.

Más allá de las celebraciones, Salem ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos. El Peabody Essex Museum, uno de los museos de arte más antiguos del país, presenta exposiciones dedicadas a la historia marítima y al arte contemporáneo. En sus calles, los viajeros pueden recorrer casas coloniales perfectamente conservadas, tiendas de antigüedades y librerías esotéricas que refuerzan el encanto de la ciudad.

Fuera de la temporada de Halloween, Salem mantiene su magnetismo gracias a su vida cultural y su oferta gastronómica. Cafés locales, galerías y paseos junto al puerto recuerdan que este destino no solo vive del mito, sino también de su autenticidad histórica y su comunidad creativa.

