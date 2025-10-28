Halloween 2025: 13 consejos clave de la NHTSA para mantenerse seguro en las calles y fiestas

Cada año, Halloween se celebra con disfraces, dulces, fiestas y, en muchos casos, bebidas alcohólicas. Sin embargo, detrás de las luces tenues y los sustos, esta fecha también representa un riesgo vial importante. Las autoridades estadounidenses recordaron que el 31 de octubre se incrementan los accidentes de tránsito y los atropellos, sobre todo durante las horas nocturnas.

Para disfrutar de una celebración segura, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) recomiendan seguir 13 consejos esenciales dirigidos a conductores, peatones, y anfitriones y asistentes de fiestas.

Seguridad para conductores en Halloween: precaución ante niños y peatones

Durante Halloween, las calles se llenan de niños pidiendo dulces y de adultos celebrando, lo que exige mayor atención al volante.

Estos son los principales consejos para los conductores:

1) Esté siempre alerta a los niños que recolectan dulces y a otros peatones que celebran.

2) Reduzca la velocidad en zonas residenciales y mantenga la vista en el camino. Recuerde: bajar la velocidad salva vidas.

3) Tenga cuidado con los niños que puedan cruzar la calle de manera repentina o desde lugares inesperados. Muchos no son conscientes del tráfico a su alrededor.

4) Si observa a un conductor bajo los efectos del alcohol, repórtelo de inmediato a la policía.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) advierte que el aumento del tránsito peatonal durante Halloween requiere máxima precaución por parte de los automovilistas.

Consejos para peatones: caminar en grupo y cruzar con precaución

Pedir dulces o acompañar a los más pequeños puede ser divertido y seguro si se toman medidas básicas.

Las autoridades recomiendan lo siguiente:

5) Organice un grupo con vecinos, familiares o amigos antes de salir a pedir dulces, para garantizar que todos lleguen a casa sanos y salvos.

6) Siga las reglas de tráfico y respete las señales de tránsito.

Los más pequeños suelen ser muy impulsivos cuando andan en las calles por Halloween, por lo que hay que extremar precauciones si andas al volante. (Foto: Shutterstock)

7) Cruce las calles únicamente por los pasos peatonales o intersecciones y mire en todas direcciones antes de hacerlo, incluso si el semáforo está a su favor.

Caminar con linternas o elementos reflectantes también puede ayudar a que los conductores vean mejor a los niños durante la noche.

Fiestas de Halloween: el alcohol y la conducción no se mezclan

Halloween no solo es sinónimo de disfraces y dulces; también es una de las noches del año con mayor riesgo de accidentes provocados por conductores ebrios.

Según datos del año pasado, casi la mitad de las muertes en choques durante la noche de Halloween involucraron a un conductor bajo los efectos del alcohol.

Para quienes planean asistir o celebrar una fiesta, estas son las recomendaciones:

8) Antes de beber, designe un conductor sobrio o reserve un servicio de viaje compartido o taxi.

9) Si consume alcohol, no conduzca bajo ninguna circunstancia. Incluso una sola bebida puede afectar su capacidad de reacción y concentración.

Anfitriones responsables: cuide a sus invitados

Si planea organizar una fiesta de Halloween en casa, su responsabilidad también incluye garantizar la seguridad de los asistentes.

Estos consejos pueden marcar la diferencia:

10) Tome medidas para asegurarse de que todos los invitados regresen a casa sin incidentes.

11) Esté preparado para llamar taxis o servicios de transporte, ofrecer alojamiento o llevar personalmente a casa a quienes lo necesiten.

12) Retire las llaves de los autos a los invitados que hayan bebido alcohol.

13) Ofrezca siempre bebidas no alcohólicas como alternativa segura.

Celebrar con responsabilidad

Halloween es una de las festividades más esperadas del año, especialmente para los niños. Sin embargo, también puede convertirse en una noche trágica si no se toman precauciones básicas.

Reducir la velocidad, caminar en grupo y evitar conducir bajo los efectos del alcohol son acciones simples que pueden salvar vidas.

Este 31 de octubre, la mejor forma de celebrar es hacerlo con responsabilidad y conciencia por la seguridad de todos.

