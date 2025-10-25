Residente de Connecticut defiende su decoración de Halloween tras denuncias de ofensa

En la ciudad de Hamden, Connecticut, una decoración de Halloween ha provocado una fuerte controversia entre vecinos y autoridades locales. Y es que según medios locales, el responsable, Eric Andrewsen, instaló un montaje temático frente a su casa que ha sido calificado por algunos residentes como “perturbador” y “ofensivo”.

El caso ha llamado la atención de organizaciones civiles y medios locales, luego de que diversos grupos denunciaran que los elementos del decorado evocan escenas de violencia racial y represión histórica. Pese a la polémica, Andrewsen ha asegurado que no tiene intención de retirar ninguna parte de su exhibición, que cada año atrae a decenas de visitantes.

La decoración que desató la controversia

De acuerdo con información de CT Insider y CT Post, la casa de Andrewsen, en Whitney Avenue, fue adornada con una valla cubierta de alambre de púas, dos torres de vigilancia con esqueletos y un patíbulo de madera con tres horcas.

The Democrat mayor of Hamden, CT called a homeowner to try to get them to take down their annual Halloween fundraiser ‘asylum’ set because it was “offensive” to the neighborhood libs:



“For a Black person like me, VERY offensive!”



“Looks reminiscent of the concentration camps.” pic.twitter.com/VSznq3Z6O9 — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) October 24, 2025

Dos de ellas sostienen maniquíes colgados, lo que, según algunos residentes, evoca imágenes asociadas con linchamientos y campos de concentración.

Las quejas no tardaron en surgir. Vecinos y activistas locales consideraron que el diseño resultaba ofensivo y que podía causar malestar, especialmente entre las comunidades afroamericanas y judías. Para ellos, los símbolos utilizados no pueden separarse de su carga histórica. Sin embargo, otros habitantes han defendido el derecho del residente a expresarse libremente durante la temporada de Halloween.

Reacciones de las autoridades y organizaciones

La alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, expresó su preocupación por el contenido de la exhibición y pidió al propietario que reconsiderara algunos de los elementos más polémicos. Según reportes de CT Insider, Garrett señaló que decoraciones de ese tipo pueden “reavivar recuerdos dolorosos y perpetuar estereotipos dañinos”.

A esta postura se sumó la filial local de la NAACP (Greater New Haven Branch), que calificó el montaje como “insensible” y “perturbador”. La organización emitió un comunicado instando a los residentes a reflexionar sobre el impacto de las imágenes públicas, especialmente en un contexto donde la lucha contra la discriminación racial sigue siendo una prioridad en Connecticut.

La respuesta del propietario

Eric Andrewsen defendió su obra ante las críticas y aseguró que su intención nunca fue ofender a nadie. En declaraciones citadas por Fox61, explicó que cada año abre su casa al público durante Halloween con el fin de recaudar fondos para causas infantiles y brindar una experiencia divertida a la comunidad.

A pesar de la controversia, confirmó que no retirará la decoración y que mantendrá la exhibición hasta la noche de Halloween.

