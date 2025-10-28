Sindicato de trabajadores pide fin del cierre federal, poniendo más presión sobre los demócratas

El sindicato más grande de Estados Unidos que representa a los empleados federales solicitó a los legisladores que aprueben una medida de gasto a corto plazo para poner fin de una vez por todas el cierre del gobierno, haciendo un llamado al Partido Demócrata a abandonar su postura y unirse a los republicanos para encontrar una solución provisional.

“Ambos partidos políticos han dejado claro su punto de vista, y aún no se vislumbra un final claro”, escribió Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), en un comunicado. “Es hora de aprobar una resolución definitiva y continua y poner fin a este cierre hoy mismo. Sin medias tintas ni maniobras engañosas“.

Asimismo, la declaración podría aumentar la presión sobre los demócratas para que cambien su posición actual, los senadores han insistido en que no votaran por la reapertura del gobierno sin un compromiso de los republicanos y del presidente Donald Trump para ampliar los subsidios a la atención médica por medio de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), que vence a finales de 2025. Sin ellos, las primas de seguros médicos en los mercados de Medicaid y Medicare se dispararán para muchas personas y familias.

“Es hora de que nuestros líderes comiencen a centrarse en cómo resolver los problemas del pueblo estadounidense, en lugar de en quién será el culpable de un cierre que a los estadounidenses no les gusta”, manifestó Kelley, haciendo énfasis en que debería haber una “resolución que permita un debate continuo sobre cuestiones más amplias”, como los costos crecientes y un proceso de financiación federal disfuncional en el Congreso.

“Porque cuando quienes sirven a este país hacen fila en los bancos de alimentos tras perder su segundo sueldo debido a este cierre, no buscan un discurso partidista”, agregó. “Buscan sus salarios. Que les estén robando es una vergüenza nacional”.

AFGE representa a 820,000 trabajadores del gobierno federal y del Distrito de Columbia en casi todas sus agencias. El grupo demandó al gobierno republicano en varios frentes vinculados con el cierre: en primer lugar, por los despidos masivos organizados por el jefe de presupuesto, Russell Vought, y segundo por los correos electrónicos partidistas fuera de la oficina que culpan a los demócratas del cierre, lo cuales fueron implementados por el Departamento de Educación sin premiso o conocimiento de los empleados.

En este sentido, el sindicato cree que el gobierno debería reabrir ahora y que los empleados deberían recibir sus sueldos atrasados, tanto los que han tenido que trabajar gratis como aquellos que han estado suspendidos en los últimos 26 días, informó NBC News.

“Ninguna de estas medidas favorece a un bando político sobre otro. Favorecen al pueblo estadounidense, que espera estabilidad de su gobierno y responsabilidad de sus líderes”, expreso Kelley.

La medida en cuestión sigue aprobada por la Cámara de Representantes, que hasta el momento ha fracasado 12 veces en el Senado, y perderá vigencia el próximo 21 de noviembre. El grupo afirma que respaldaría esa solución o una que financiaría al gobierno por un periodo de tiempo más largo.

Al menos, tres senadores que participan en el grupo demócrata votaron a favor de los republicanos para dar luz verde al proyecto de ley: John Fetterman, demócrata por Pensilvania, Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, y Angus King, independiente por Maine.

Se necesitaría cinco más para llegar al umbral de 60 votos requeridos.

Hasta ahora, no hay señales de negociaciones entre los dos partidos para poner fin al estancamiento, que cumplirá ya un mes esta semana. El mandatario dijo que está dispuesto a reunirse con los demócratas solo cuando hayan votado a favor de reabrir el gobierno.

“Estos son estadounidenses patriotas —padres, cuidadores y veteranos— obligados a trabajar sin paga mientras luchan por cubrir el alquiler, la comida, la gasolina y los medicamentos debido a desacuerdos políticos en Washington”, escribió Kelley. “Eso es inaceptable”.

