Joe Biden dice que Estados Unidos atraviesa días oscuros: “Somos más poderosos que cualquier dictador”

El expresidente Joe Biden describió este domingo la situación actual de Estados Unidos como “días oscuros” e instó a los ciudadanos a mantener la fe y el optimismo frente a lo que, según él, constituyen ataques a la libertad de expresión y pruebas de los límites del poder ejecutivo por parte del actual mandatario Donald Trump, informó la agencia AP.

Biden, de 82 años, se dirigió a la audiencia en Boston tras recibir el Premio a la Trayectoria del Instituto Edward M. Kennedy, marcando su primera aparición pública desde que completó una ronda de radioterapia para tratar un cáncer de próstata agresivo.

“Desde su fundación, Estados Unidos ha sido un faro para la idea más poderosa jamás gobernada en la historia del mundo”, afirmó Biden. “Esta idea es más fuerte que cualquier ejército. Somos más poderosos que cualquier dictador”, añadió.

Durante su discurso, el exmandatario subrayó la importancia de una presidencia con poderes limitados, un Congreso funcional y un poder judicial autónomo, y recordó que el gobierno federal enfrenta su segundo cierre más largo registrado en la historia moderna.

Biden criticó la forma en que Trump ha aprovechado la falta de fondos para ejercer un control adicional sobre la administración federal.

“No puedo endulzar nada de esto. Son días oscuros”, dijo Biden.

“Estados Unidos encontrará de nuevo su verdadera brújula y resurgirá más fuerte, más sabio, más resiliente y más justo, siempre que mantengamos la fe”, afirmó.

El expresidente también destacó ejemplos de ciudadanos que permanecen firmes ante lo que consideró amenazas de la administración actual. Citó renuncias de empleados federales en protesta, ataques a universidades y comediantes, y el trabajo de presentadores de programas que defienden la libertad de expresión pese a los riesgos, informó AP.

Estados Unidos “no es un cuento de hadas”

Además, Joe Biden criticó a funcionarios republicanos que apoyan o se oponen abiertamente a Trump. Recordó asimismo que Estados Unidos “no es un cuento de hadas” y que su historia de 250 años ha sido un “tira y afloja constante, una lucha existencial entre el peligro y la posibilidad”.

El demócrata, quien dejó la Casa Blanca en enero, abandonó su candidatura a la reelección tras un debate complicado con Trump y crecientes preocupaciones sobre su edad, salud y estado mental.

La vicepresidenta Kamala Harris se presentó como candidata inmediatamente después, pero perdió ante Trump en noviembre pasado, recordó la agencia de noticias.

En mayo, la oficina de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata, que se había extendido a los huesos. Según la escala de Gleason, que clasifica la agresividad de los cánceres de próstata del 6 al 10, la puntuación de Biden fue de 9, lo que indica un tumor altamente agresivo.

“Les pido a todos que se levanten de nuevo”, concluyó Biden.

