Triste final: anciana murió al quemarse su hogar en Queens, Nueva York

Una anciana murió después de que un incendio arrasara una casa en Queens (NYC) la madrugada de ayer, dejando además a dos bomberos con heridas leves.

Los efectivos de FDNY tardaron más de una hora en extinguir las llamas, destacó New York Post. La residente de 85 años fue encontrada inconsciente en el primer piso de la vivienda en el barrio College Point y trasladada de urgencia al New York-Presbyterian Queens Hospital, donde fue declarada muerta, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los bomberos llegaron inicialmente al lugar alrededor de las 5:15 a.m. en 26th Av, pero no pudieron evitar la fatalidad. No se ha revelado el nombre de la anciana, a la espera de notificar a la familia. La causa de las llamas aún no ha sido determinada.

A principios de este mes dos adultos y tres niños murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York. En mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen, condado Orange (NY). También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo pereció en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada en ese estado. Además ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro. En septiembre de ese año un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque terminó la relación sin su consentimiento.