Abogado de Terry Rozier acusa al gobierno de “hacer tratos con el diablo” en caso de apuestas ilegales en la NBA

El caso de apuestas ilegales en la NBA pica y se extiende. Ahora, el abogado de Terry Rozier, Jim Trusty, aseguró que el gobierno “está haciendo tratos con el diablo” con el objetivo de supuestamente implicar al jugador.

“Me preocupa que el gobierno se haya metido en la cama con gente horrenda para conseguir cooperación. Gente violenta del mundo de las apuestas. No van a decir nada honesto ni directo sobre Terry. Me preocupa que estén haciendo tratos con el diablo para ir bajando en la cadena, en lugar de subir”, dijo en su aparición en ‘The Will Cain Show’.

El abogado confirmó la versión del FBI. Rozier le dijo a un amigo que saldría antes de un partido. No obstante, Trusty matizó que esto significaba un delito y aseguró que las acusaciones contra su cliente son débiles.

Jim Trusty, a la derecha, abogado que representa al escolta del Miami Heat, Terry Rozier, habla con los medios de comunicación tras salir del juzgado federal después de la comparecencia de Rozier ante el juez, el jueves 23 de octubre de 2025, en Orlando, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack)

Daños y perjuicios contra Terry Rozier

Incluso, el letrado mencionó que este caso está trayendo perjuicios económicos al baloncestista. ¿El motivo? “Perdió dinero” en su contrato de patrocinio de calzado al no jugar suficientes partidos. Rozier se perdió los últimos seis juegos de la temporada por la lesión en el pie.

“Terry Rozier tenía un contrato de $100 millones de dólares y un gran patrocinio de zapatillas. Esta acusación sugiere que fingió la lesión, lo cual es absurdo. La gente lo sabía: el personal médico lo sabía, el equipo lo sabía, sus amigos lo sabían”, explicó.

“Era un tipo golpeado tras una larga temporada de 82 partidos. Los Hornets estaban fuera de los playoffs, así que él y otros le decían al cuerpo técnico de Charlotte que ya era hora de sentarlos. Era un desperdicio”, añadió.

Trusty subrayó que se trataba de una lesión crónica con un panorama negativo. “Solo iba a empeorar si jugaba sin sentido, así que decidió no jugar”, declaró.

Terry Rozier como trofeo del FBI

Posteriormente, Rozier no fue incluido en el reporte de lesionados de los Hornets antes del partido. En este sentido, el abogado del ahora jugador de Miami Heat considera que las acusaciones del FBI no son sólidas y están usando a su cliente como trofeo.

“Creo que la fiscalía lo sabe, pero les gusta la idea de tenerlo como trofeo en este caso, para reflejar el caso de Chauncey Billups. Este es un tipo inocente al que están arruinando por completo su carrera”, señaló.

“Ha jugado mil partidos, y se están aferrando a uno en el que la NBA literalmente lo exoneró hace dos años, intentando ahora sugerir que saben más y que fue un conspirador, en lugar de alguien que simplemente tenía el pie lesionado”, complementó.

Rozier informó a sus amigos que abandonaría el encuentro entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, disputado el 23 de marzo de 2023.

Con esa información privilegiada, miembros de la red apostaron más de $200,000 dólares a que sus estadísticas serían inferiores a lo habitual. Rozier jugó apenas nueve minutos antes de retirarse del partido, y las apuestas se tradujeron en decenas de miles de dólares en ganancias.

Casas de apuestas en varios estados detectaron movimientos sospechosos en torno a ese partido. En apenas 46 minutos se registraron 30 apuestas por un total de $13,759 dólares, todas enfocadas en el “under” de puntos, rebotes y asistencias del jugador. La actividad fue tan inusual que las plataformas suspendieron las apuestas relacionadas con Rozier antes del inicio del juego.



Sigue leyendo:

· NBA toma medidas para hacerle la guerra a las “irregularidades” que permitan las apuestas ilegales

· Donald Trump sobre caso de apuestas ilegales en la NBA: “El mayor escándalo en la historia de EE.UU.”

· ¿Qué dijo la NBA sobre el caso de apuestas ilegales destapado por el FBI?