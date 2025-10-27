Donald Trump sobre caso de apuestas ilegales en la NBA: “El mayor escándalo en la historia de EE.UU.”

El pasado domingo, el presidente Donald Trump opinó por primera vez sobre el caso de apuestas ilegales que acaba de destapar la investigación federal del FBI. El mandatario lo calificó como “el mayor escándalo en la historia de Estados Unidos”.

Fue en un post en su red social Truth Social, donde Trump hizo referencia al caso donde fueron arrestadas 37 personas en 11 estados, incluyendo figuras prominentes como Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, y Terry Rozier, base de Miami Heat.

No obstante, el caso ya escaló al terreno político de Estados Unidos, ya que Trump lo comparó con las elecciones presidenciales del 2020, que terminó perdiendo contra Joe Biden y que evitaron que tuviese dos mandatos al hilo.

“Lo que es peor, los jugadores de la NBA haciendo trampa jugando a las cartas, y probablemente mucho más, o los demócratas haciendo trampa en las elecciones”, dijo.

“Las elecciones presidenciales de 2020, al estar amañadas y robadas, son un escándalo mucho mayor. ¡Miren lo que le pasó a nuestro país cuando un imbécil corrupto se convirtió en nuestro «presidente»! Ahora lo sabemos todo”, añadió.

En la parte final de su publicación, Trump invitó al Departamento de Justicia a investigar con el mismo “entusiasmo” a lo que calificó como el “mayor escándalo en la historia de Estados Unidos”.

“Espero que el Departamento de Justicia investigue esto con tanto «entusiasmo» como corresponde al mayor “escándalo en la historia de Estados Unidos. Si no, volverá a suceder, incluyendo las próximas elecciones intermedias”, opinó.

Caso de apuestas ilegales en la NBA

El pasado jueves se destapó la caja de Pandora. Un operativo liderado por el FBI, bajo la dirección de Kash Patel, se conoció sobre una red de apuestas ilegales, fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y manipulación de partidas de póker.

Todos estos delitos tienen vínculos directos con la mafia italiana conocida como ‘La Cosa Nostra’. El encale serían las cuatro familias mafiosas de Nueva York: Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

El pasado jueves, en una rueda de prensa desde el Distrito Sur de Nueva York, el director del FBI, Kash Patel, acusó formalmente a Terry Rozier, estrella de Miami Heat, de haber manipulado su rendimiento para beneficiar a una red de apuestas ilegales.

Con respecto a Chauncey Billups, se le acusa de haber recibido $50,000 por una partida de póker adulterada y de utilizar su fama para atraer a apostadores a dinero a mesas de juego donde se realizaban trampas.



