¿Qué dijo la NBA sobre el caso de apuestas ilegales destapado por el FBI?

El mayor escándalo en la historia de la NBA, que terminó con 37 arrestos en 11 ciudades por parte del FBI, fue calificado como “perturbador” por el comisionado Adam Silver.

“No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador”, dijo Silver en una entrevista con una periodista de Amazon Prime desde el Madison Square Garden.

Se trata de la primera reacción y declaración de la NBA tras el arresto de Terry Rozier, base de los Miami Heat; Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; y del exjugador Damon Jones.

Cassidy Hubbarth interviewed NBA Commissioner Adam Silver during Celtics-Knicks on Prime. pic.twitter.com/KB42EssfpU — NBA on Prime (@NBAonPrime) October 25, 2025

La NBA atraviesa uno de los escándalos más graves de su historia tras una investigación federal que culminó con el arresto de 37 personas en 11 estados, incluyendo figuras prominentes como Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, y Terry Rozier, base de los Miami Heat.

El operativo, liderado por el FBI bajo la dirección de Kash Patel, destapó una red de apuestas ilegales, fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y manipulación de partidas de póker, con vínculos directos a cuatro familias mafiosas de Nueva York: Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

El pasado jueves, en una rueda de prensa desde el Distrito Sur de Nueva York, el director del FBI, Kash Patel, acusó formalmente a Terry Rozier, estrella de los Miami Heat, de haber manipulado su rendimiento para beneficiar a una red de apuestas ilegales.

Con respecto a Chauncey Billups, se le acusa de haber recibido $50,000 por una partida de póker adulterada y de utilizar su fama para atraer a apostadores a dinero a mesas de juego donde se realizaban trampas.

Ambas detenciones pertenecen a un mismo caso. Se trata de un esquema donde está involucrado la mafia siciliana conocida como ‘La Cosa Nostra’.



