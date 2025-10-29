Argentina inmortaliza el “Gol del Siglo” de Maradona con una moneda de plata

El Banco Central de la República Argentina presentó este martes una moneda que apela directamente a la nostalgia mundialista: una pieza numismática de plata que reproduce el recorrido exacto del célebre gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor tanto en la historia de las Copas del Mundo.

La emisión acompaña la antesala del Mundial 2026 (que organizarán Estados Unidos, México y Canadá), cuando se cumplirán 40 años de aquella jugada eternizada en el Estadio Azteca, donde el ’10’ dejó atrás a medio equipo inglés antes de definir frente a Peter Shilton.

La moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa del Mundo 2026, iniciativa en la que Argentina también participó en ediciones pasadas.

En su anverso, la pieza exhibe el grabado de un balón atravesando la superficie acompañado por las leyendas “República Argentina” y “Copa Mundial de la FIFA 2026”.

En el reverso aparece el trazo completo de la obra maestra de Maradona: desde la recepción del balón antes de mitad de cancha hasta la definición final, tras dejar en el camino a cuatro defensores ingleses y al portero.

La pieza, acuñada en plata 925, pesa 27 gramos, tiene un diámetro de 40 milímetros y presenta canto estriado. Solo 2,500 unidades están destinadas al mercado local. Además, se produjeron versiones en oro para distribución internacional, todas con un valor simbólico de diez pesos argentinos.

