Carmen Villalobos cumple el sueño de su madre al llevarla a ver al Papa en el Vaticano

La actriz y conductora colombiana Carmen Villalobos compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida: un viaje a Roma en compañía de su madre, donde ambas tuvieron la oportunidad de asistir a una audiencia papal y conocer al Papa León XIV.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Villalobos publicó un video desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde aseguró que fue una bella experiencia poder ir a Roma y darle ese regalo a su mamá.

“Miércoles de Audiencia Papal, qué belleza poder venir a Roma y darle este regalo a mi mamá. Soy la más feliz de que lo haya podido ver tan cerca. Hoy en mis oraciones estuvieron todos; mi familia, mis amigos, las personas enfermas, los que tienen alguna necesidad, los animalitos. Gracias Dios por este viaje tan especial. Gracias Papa León XIV por su carisma a todos los peregrinos y turistas. ¡Qué bendición poder estar aquí!”, escribió al pie del video.

Como era de esperarse, el gesto de la conductora generó una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su dedicación y la oportunidad de hacer feliz a la señora.

“Qué bendición que estén disfrutando, lo más feliz de ser hija es ver a tu mamita con salud y cumpliendo sus sueños”, comentó una usuaria. Otros añadieron: “Me imagino a Doña Betty cómo está de feliz, un abrazo Carmencita”, y “Lo mejor que podemos hacer es darles todo lo que se merecen a nuestros padres. Qué bonito poder darle ese regalo a tu mami. Que Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios.

La publicación de Carmen Villalobos se suma a otra serie de fotografías y clips que ha compartido en los últimos días, mostrando distintos rincones de su viaje y momentos entrañables junto a su madre y su pareja Frederik Oldenburg. En las imágenes, los tres se muestran sonrientes y disfrutando de la experiencia en familia.

