Carmen Villalobos revela su secreto para que la fama no se le suba a la cabeza

Gracias a sus más de dos décadas de trayectoria, Carmen Villalobos se ha consolidado como una de las actrices más queridas del público. Con una carrera que abarca telenovelas, series y programas de entretenimiento, la colombiana ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Sin embargo, pese al éxito y la constante exposición mediática, asegura que nunca ha permitido que la fama se le suba a la cabeza.

En entrevista para la revista Aló, Villalobos habló sobre el equilibrio que mantiene entre su vida artística y personal para preservar su bienestar emocional, destacando que su familia ha sido un pilar clave para no “perder el piso”.

“Mi mamá siempre me enseñó humildad. Y también el recordarme a diario que al final, detrás del maquillaje y del glamour, soy un ser humano como cualquiera, con defectos, virtudes, sueños y frustraciones”, aseguró.

“Al llegar a casa soy simplemente Carmen. Por eso cuido tanto mi vida personal y a mi familia. También agradezco mis inicios y todo el camino que he recorrido durante todos estos años”, agregó Villalobos.

En otros temas, la colombiana, reconocida por su carisma y profesionalismo, aseguró que se siente muy contenta a nivel profesional, pues la serie “La Huésped”, producción que protagoniza en Netflix, ha alcanzado excelentes números por la buena aceptación del público. Además, acaba de finalizar su participación con éxito como conductora de la cuarta temporada del programa “Top Chef VIP”.

