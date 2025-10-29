Imputan a aspirante demócrata al Congreso por “interferir” con un agente del ICE

Un gran jurado federal de EE.UU. imputó este miércoles a la candidata demócrata al Congreso Kat Abughazaleh por supuestamente obstaculizar el trabajo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante una protesta frente a un centro de inmigración en Illinois.

El gran jurado, que imputó a otros cinco manifestantes además de Abughazaleh, indicó que todos ellos “conspiraron entre sí y con otros, conocidos y desconocidos, para impedir mediante la fuerza, la intimidación y las amenazas” que un oficial de las fuerzas del orden de Estados Unidos ejerciera sus funciones, según se lee en el documento judicial.

El incidente, según el Departamento de Justicia, tuvo lugar el pasado 26 de septiembre cuando el agente, que permanece en el anonimato, se dirigía en un vehículo del Gobierno a las instalaciones del centro migratorio ubicado en Broadview y su vehículo fue rodeado por los manifestantes.

Además, indicó que los manifestantes “golpearon agresivamente” el vehículo, rompieron un retrovisor y el limpiaparabrisas trasero y grabaron un mensaje en la carrocería con la palabra “PIG” (CERDO).

Sobre Abughazaleh, señaló que se había unido a la multitud en la parte delantera del vehículo y apoyó sus manos y su cuerpo sobre el capó obstaculizando el paso del agente.

La candidata demócrata al distrito nueve de Illinois dijo en Instagram tras conocerse su imputación que los cargos eran injustos y sostuvo que son “otro intento” del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para criminalizar las protestas y castigar a aquellos que osan hablar en alto”.

Aclaró que ella y el resto de manifestantes estaban ejerciendo su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que en este caso se refiere a la libertad de expresión y al derecho a reunirse pacíficamente.

“No me rendiré y vamos a ganar”, sentenció.

Las instalaciones migratorias de Broadview han sido blanco de manifestantes desde el inicio de la ‘Operación Midway Blitz’ del Gobierno estadounidense en Chicago e Illinois, que según la Administración busca reducir el crimen en la región, aunque también ha sido acusada de ser una estrategia para arrestar a migrantes.

Abughazaleh también estuvo presente en una protesta frente a ese mismo centro el pasado 19 de septiembre, en el que se vivieron enfrentamientos entre los agentes federales y los manifestantes, y la Policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para reprimirlos.

